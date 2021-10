„Ich habe es geschafft – und das mit persönlicher Bestzeit“, lacht Siegfried Kern nach der Heimreise von Valencia. Der Petzenkirchner war in der Hafenstadt im Südosten Spaniens erstmals bei der Triathlon-Europameisterschaft an den Start gegangen.

Beim Ausee-Triathlon in Blindenmarkt Mitte August hatte er sich dafür qualifiziert. Dabei hatte Kern, der vor 20 Jahren über einen Freund zum Triathlon-Sport kam, die Qualifikation gar nicht bewusst anvisiert. „Ich hatte nicht damit gerechnet. Aber das Gefühl war super – ich hatte es in meinem Leben noch nie geschafft, mich für die EM in meiner Altersklasse zu qualifizieren“, blickt Kern im Gespräch mit der NÖN zurück.

Also trainierte der 42-Jährige nach dem Ausee-Triathlon weiter – sonst steht im September immer eine Pause an, bis Kern dann von Oktober bis August wieder an sechs Tagen pro Woche an seiner Form arbeitet. Per Flugzeug ging‘s dann nach Spanien, das Fahrrad wurde über den Landweg transportiert. „Das wurde alles vom Österreichischen Triathlonverband organisiert“, erzählt Kern. Zusammen mit 80 weiteren Triathleten aus Österreich kam er in Spanien an.

Und dort warteten perfekte Bedingungen. „Es war windstill, trocken und mit 24 bis 25 Grad hatte es eine angenehme Temperatur“, sagt Kern. Etwas gewöhnungsbedürftig war das Meerwasser bei der 750 Meter langen Schwimmstrecke im Hafen Valencias, sagt Kern, und auch die gänzlich flache Radstrecke (20 Kilometer) war etwas Neues für den Petzenkirchner, der sonst Steigungen gewohnt ist. Beim Laufen blieb er dann erstmals heuer bei einem Durchschnitt von unter fünf Minuten – 4:42 Minuten pro Kilometer. Mit seiner persönlichen Bestzeit war er schließlich im Ziel – nach 1:24:46 Stunden. Die Freude stand Kern ins Gesicht geschrieben: „Es war ein einzigartiges Erlebnis!“