Bezirk Melk: Neue Ideen fürs Feld

Niedrige Pegelstände der Flüsse und ein auf Rekordtief gefallener Grundwasserspiegel lassen die Landwirte in vielen Regionen um ihre Erträge zittern. Lange Trockenperioden bei gleichzeitig hohen Temperaturen führen dazu, dass der Boden stark austrocknet. Den Kulturpflanzen steht dann nicht mehr ausreichend Wasser zur Verfügung, um genügend Ertrag zu liefern. Ein weiteres, nicht minder großes Problem stellen − bedingt durch die Austrocknung − die Gefahr von Flächenbränden dar. Keine allzu guten Vorzeichen für die Landwirtschaft.

Die Notwendigkeit, zumindest teilweise zu bewässern, betrifft etwa auch den „Kürbis-Erlebnishof Heisler“ in Ornding bei Pöchlarn. „Wir sind in der glücklichen Lage, einen eigenen Brunnen zu haben. Die Bewässerung muss jedoch mit Aggregaten erfolgen und ist somit arbeits- und kostenintensiv“, erklärt Herbert Heisler, der den Betrieb bereits in vierter Generation mit seiner Frau und seinen beiden Kindern führt. Auch Heisler beobachtete immer trockener werdende Sommer und eher niederschlagsarme Winter. „Spezialkulturen wie beispielsweise unsere Erdbeeren müssen dann unbedingt bewässert werden“, erzählt der Landwirt.

Mit ähnlichen Problemen hat auch der Geschäftsführer des Melker Gemüseproduzenten „frisches.früchtchen“, Heinrich Penz zu kämpfen. „Unsere Salatkulturen haben wir auf einer speziellen, verrottbaren Mulch-Folie ausgebracht. Das hat neben anderen Vorteilen auch den Effekt, dass weniger Wasser verdunstet“, erklärt der Landwirt. Auch bei der Bewässerung geht das Unternehmen neue Wege: „Wir setzen bewusst nicht auf Beregnung, sondern führen Wasser mittels Tröpfchenbewässerung zu“, ist Penz von seiner Idee überzeugt.

Schonung von Ressourcen wird in Zukunft wichtiger

Wir bemühen uns, so umwelt- und ressourcenschonend wie möglich zu produzieren“, führt der Gemüsebauer weiter aus. Die Landwirte sehen jedoch auch neue Chancen in der veränderten Klimalandschaft: Es können Pflanzen aus wärmeren Regionen − wie etwa Wassermelonen − hierorts angebaut werden, die vor einigen Jahren hierzulande keine Überlebenschance gehabt hätten. Für den Obmann der Bezirksbauernkammer Hannes Zuser ist klar: „In Zukunft müssen wir noch sorgsamer mit der Ressource Wasser haushalten, um die Herausforderungen zu meistern und regionale Lebensmittel in Österreich produzieren zu können.“ Um den derzeitigen Dürreperioden zu begegnen, haben auch viele Landwirte bereits ihre Bewirtschaftungsmethoden umgestellt. Dazu gehört etwa eine reduzierte Bodenbearbeitung, Mulch- und Direktsaat sowie der Humusaufbau der Böden. An der Agrar-FH in Wieselburg etwa wird unter anderem schon an der Erforschung von klimaangepassten Sorten für die Landwirtschaft gearbeitet.

Leopold Gruber-Doberer vom niederösterreichischen Bauernbund betont: „Die Bäuerinnen und Bauern sind die ersten Betroffenen des Klimawandels, darum schauen wir auf unsere Umwelt.“ Er verweist darauf, dass es auch seitens des Landes bereits intensive Überlegungen und auch konkrete Maßnahmen gibt, die bewässerbaren Flächen auszubauen. Derzeit können nur rund 135.000 Hektar der bestehenden 680.000 Hektar Anbauflächen Niederösterreichs mit Wasser versorgt werden.

