Die Tricks der Pöchlarner Gartenprofis gegen welkes Grün

Der Klimawandel macht sich auch in den heimischen Gärten sowie in den Trögen und Töpfen auf Balkon und Terrasse bemerkbar. Hitzeresistente Pflanzen, die auch längere „Dürrephasen“ aushalten, sind gefragt.

„Ja, die Nachfrage steigt auch bei uns – und das bereits in den vergangenen Jahren“, sagt Jasmin Fuchs. Die Chefin der Pöchlarner Gärtnerei „Gartenfuchs“ setzt auf die richtige Wahl der Pflanzen und der Erde. „Das ist ausschlaggebend dafür, ob man den Sommer über schöne Pflanzen hat. Das gilt im Gemüsebeet genauso wie im Blumenbeet und im Balkonkisterl“, sagt sie. Außerdem gilt: Wenn man gießt, dann ordentlich und dafür weniger oft. „Und gut ernährte Pflanzen sind vitaler, halten Hitze und Trockenheit besser aus“, rät Fuchs zum Einsatz von Dünger. Unter „Hot Flowers“ verstehen Gärtnerinnen und Gärtner jene Pflanzen, die trotz Hitze blühen und sprießen. Fuchs‘ Favoriten: „Zauberschnee, Wandelröschen, Fächerblume und die gute alte Pelargonie. Die bringen mit ihrer Farbenvielfalt den Garten zum Strahlen!“

Tipps und Tricks hat auch Reinhard Oberleitner parat. In seinem „Garten der Vielfalt“ in Ornding (Pöchlarn) hat er sogar einen „Klimawandelgarten“ angelegt. „Vor allem bei der Gartenplanung werden Hitze und Trockenheit immer mehr zum Thema“, weiß der Experte. Auch er rät dazu, Pflanzen zu verwenden, die mit den Bedingungen gut zurechtkommen. „Lavendel, Thymian oder Salbei zum Beispiel“, zählt er auf.

Der Blick auf und in den Boden lohnt sich

Pflanzen, die sich bereits an den Klimawandel angepasst haben, sind an gewissen Ausprägungen zu erkennen: Silberlaubige Pflanzen etwa sind besser vor der Sonne geschützt (Lavendel), die Wachsschicht auf Yucca, Kakteen und Co. ist ein Verdunstungsschutz – und fleischige Pflanzen wie die Hauswurzen speichern viel Wasser und sind dadurch für trockene Zeiten gerüstet. Generell aufgrund der klimatischen Veränderung zu mediterranen Gewächsen zu greifen, sei ein Trugschluss: Der beliebte Oleander etwa entfaltet zwar in vielen Ländern im Süden seine volle Pracht, benötigt aber auch sehr viel Wasser. Neben der richtigen Pflanzenwahl verweist Oberleitner auch darauf, einen Blick auf bzw. in den Boden zu werfen, um bestmögliche Bedingungen zu schaffen. Ein Bruchstein-Trockengarten besteht etwa teilweise aus mineralischem Substrat, das das Wasser gut versickern lässt. Durch diese Methode bleibt die Feuchtigkeit auch gespeichert.

