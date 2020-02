Kann man heute Wäsche waschen – oder nicht? Oder am Abend ein heißes Bad nehmen? Ausgeschlossen: An eine volle Badewanne war im Hause Brandstetter schon lange nicht mehr zu denken. Aufgrund der akuten Trockenheit lieferten die beiden Quellen der Familie kein Wasser mehr.

„Man kann sich gar nicht vorstellen, was es heißt, wenn man kein Wasser mehr hat“, erzählt Leopold Brandstetter. Aber nicht nur im Haushalt im Ortsteil Fünfling waren die Konsequenzen spürbar. Auch der Biobauernhof der Brandstetters war von der Knappheit betroffen.

Alternative wäre kostspielig gewesen

„Wir haben über 30 Kühe, die täglich Wasser brauchen. Da kann man nicht sparen“, berichtet der Bauer. Also fuhr er die vergangenen drei Monate jeden zweiten Tag zum Nachbarn, um seinen 1.000-Liter-Tank aufzufüllen. „Seit drei Jahren haben wir die extreme Zeit so überbrückt. Das war nicht nur zeitaufwendig, auch die Ungewissheit, ob man auskommt, belastet“, erinnert sich Brandstetter. Diese Sorgen kann der Landwirt nun abschreiben: Der Hof wurde an die Ortswasserleitung angeschlossen.

„Ich habe einen Antrag an den Gemeinderat gestellt und er wurde bewilligt.“ Die Alternative wäre kostspielig gewesen. „Tiefenbohrungen in der Höhe von bis zu 20.000 Euro“, zeigt sich der St. Oswalder erleichtert.

Der Beschluss, den Biobauernhof aus dem Trockenen zu holen, fiel einstimmig. Die Kosten der Grabungsarbeiten der Firma Pachschwöll und Firma Rauner übernahm die Familie Brandstetter. „Es war uns vonseiten der Gemeinde ein großes Anliegen, hier die Betroffenen zu unterstützen“, berichtet Leo Baumberger vom Gemeindeamt. Der Klimawandel macht sich in St. Oswald stark bemerkbar: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit fehlt laut Baumberger mittlerweile der Niederschlag von einem ganzen Jahr.

Andere Bauern kämpfen noch mit der Wassernot

Brandstetter muss sich jetzt um die Wasserversorgung keine Gedanken mehr machen. Doch im Ort gibt es nach wie vor Landwirte, die dazu gezwungen sind, sich ihre Wassertanks woanders zu befüllen.

„Ich kenne einen Bauern in Stiegeramt, der aufgrund der Lage seines Hofs nicht an die örtliche Wasserleitung angeschlossen werden kann“, berichtet Brandstetter. „Das stimmt“, bestätigt Baumberger, „das lässt sich leider nicht realisieren.“ Damit bleibt den betroffenen Landwirten nichts anderes übrig, als selbst weiter gegen die Wassernot anzukämpfen – und auf ergiebige Niederschläge zu hoffen.