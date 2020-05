Jetzt steht für das „Mnozil Brass“-Mitglied außer Frage: „Des Virus is oasch!“

Während Gansch die ersten Wochen des verhängten Bühnenverbots mit seiner Familie genoss, treffen die Covid-Schutzmaßnahmen den Berufsmusiker mittlerweile auch finanziell. Auf politische Rettungsversuchen für die Kultur- und Kunstbranche habe Gansch vergeblich gewartet: „Sie schaffen es nicht, klare Ansagen zu machen. Also bin ich selbst aktiv geworden.“ Jeden Samstag liefert er Zusehern über die Initiative „Gansch@Home“ auf seinem Facebook-Kanal Jazzklänge nach Hause. Die kostenpflichtige Onlinekonzertreihe wird live gestreamt.

Neben dem regelmäßigen Homeschooling seiner drei Töchter (Gansch: „und dem regelmäßigen Verzweifeln darüber, das geht an die Substanz“) steht natürlich Trompetenspielen am Tagesplan. „Das Notprogramm sind zwei Stunden am Tag.“