„Irland war meine erste Wahl“, erzählt Marlene Aichwalder. Die 23-jährige St. Leonharderin lebte von Anfang Jänner bis Mitte Mai in der irischen Hauptstadt Dublin, um im Rahmen des Erasmus-Programms ein Auslandssemester zu absolvieren – sie studiert Englisch und Geografie „auf Lehramt“. Aichwalder kannte Irland bereits von einem einwöchigen Aufenthalt mit der Schule, nun war das EU-Land auch wegen des Brexits eine bessere Wahl als Großbritannien.

Während der Pandemie im Ausland

Und es war in mehrfacher Weise eine außergewöhnliche Zeit. „Genau als ich angekommen bin, waren die Corona-Zahlen auf dem Höhepunkt“, erinnert sich Aichwalder. Ähnlich wie im Lockdown in Österreich hatten nur Geschäfte mit essenziellen Waren für den täglichen Bedarf geöffnet, hinzu kam aber noch, dass man den eigenen Wohnort nicht über einen Umkreis von fünf Kilometer verlassen durfte. Auch das studieren selbst lief anders ab als sonst: Die Kurse am University College in Dublin waren allesamt online zu absolvieren. „Das hat es natürlich erschwert, andere Studierende kennenzulernen“, blickt Aichwalder zurück.

Sie machte dennoch das Beste aus der Zeit – vor allem dank ihrer fünf Mitbewohner aus den USA und der Schweiz. „Da sind wirklich Freundschaften entstanden“, erzählt die St. Leonharderin. Gemeinsames Kochen stand ebenso am Programm wie verschiedene Ausflüge an den Wochenenden – vor allem, nachdem dann der erlaubte Radius auf 20 Kilometer erweitert und schließlich gänzlich aufgehoben wurde.



Geburtstagspicknick am St. Patrick‘s Day

Ganz besonders verlief der 17. März – Aichwalders Geburtstag und gleichzeitig der St. Patrick’s Day, ein berühmter Feiertag in Irland und in vielen anderen Ländern. „Obwohl Lockdown war, waren viele Leute draußen. Wir haben ein Picknick gemacht – das war erlaubt“, lacht sie. Viel los war dabei nicht nur aufgrund des Feiertags, sondern auch weil gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert wurde, wobei es zu Ausschreitungen kam.

Aber nicht nur die Pandemie beschäftigte das Land. Auch der Nordirlandkonflikt flammte während Aichwalders Zeit auf der Insel wieder auf. „Es ist ein sehr interessantes Thema, aber natürlich auch schwierig. Deshalb habe ich mich als Erasmus-Studentin eher herausgehalten. Ich habe den Eindruck bekommen, dass sich jüngere Menschen, Studierende, insgesamt eher heraushalten wollen.“

Österreicherin und Brexit

Und wie erlebte sie den Brexit, dessen Übergangsphase mit 1. Jänner vorbei war? „In den Geschäften hat man es teilweise gemerkt, weil manche Produkte nicht erhältlich waren. In Nordirland wurde auch protestiert gegen den Brexit“, erzählt Aichwalder.

Trotz – und gerade auch wegen – der schwierigen Bedingungen fiel der Abschied schwer, insbesondere von den Mitbewohnern. „Die Trennung war schon etwas schmerzhaft, weil wir wegen Corona sehr ‚aufeinandergepickt‘ sind“, sagt Aichwalder, die aber so bald wie möglich wieder die Grüne Insel bereisen will: „Jetzt gab es viele Orte, die ich aufgrund der Beschränkungen nicht besuchen konnte. Ich will auf jeden Fall wieder nach Irland.“