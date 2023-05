Gold für St. Leonhard bei Tut-Gut-Regionalgala

Im Rahmen der alljährlich stattfindenden „Tut gut!“-Regionalgala wurde die Gemeinde St. Leonhard für die VITALKÜCHE -Mittagessen im NÖ Landeskindergarten - mit der GOLD-Plakette ausgezeichnet. Das Mittagessen, das täglich (Montag bis Donnerstag) im Kindergarten frisch gekocht wird, ist ein besonderes Service der Gemeinde St. Leonhard für die jüngsten Gemeindebürger. Es werden alle erforderlichen Kriterien erfüllt und so dürfen sich die Verantwortlichen der Marktgemeinde mit dem Kindergartenteam wieder über die höchste Auszeichnung freuen.

Ein herzliches Dankeschön gilt Köchin Brigitte Zeller, die mit sehr viel Engagement die Anregungen der Vitalküche geschickt und geschmacklich hervorragend in den Gerichten für die Kinder umsetzt und Pädagogin Andrea Staudinger, die die Speiseplanvorschläge mit sehr guten Ideen kulinarisch aufbessert.

Neben den standardmäßigen Zertifizierungen in Gold, Silber und Bronze gab es heuer eine Sonderkategorie für Initiativen in „Gesunden Gemeinden“, die der sozialen Isolation und der Einsamkeit vorbeugen. Hier wurde die Gemeinde für das Projekt „Gemütlicher Spielenachmittag - Geselliges Beisammensein“ unter dem Motto „Alleine, aber nicht einsam“ ausgezeichnet. Der Seniorenbund organisiert hier Treffen in Zusammenarbeit mit dem Pensionistenverband und der „Gesunden Gemeinde“. Die Spielenachmittage finden zwei Mal im Monat im Gasthaus Rappersberger statt, zum geselligen Beisammensein treffen sich die Seniorinnen und Senioren einmal wöchentlich zu Kaffee und Mehlspeise im Café Holzgruber, um gemeinsam Zeit zu verbringen.

Die Gemeinde St. Leonhard ist sehr stolz und bedankt sich beim gesamten Team für ihren Einsatz und ihr Engagement für ein gesundes St. Leonhard.

