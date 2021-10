Am kommenden Montag, 11. Oktober, gibt es für den Ybbser Mario Aigner nur ein Ziel: Er will bei der Puls4-TV-Show Ninja Warriors Austria sämtliche Hindernisse überstehen und am Ende den Mount Midoriyama erzwingen.

Bei der beliebten TV-Sendung geht es darum, rein aus Muskelkraft schwierigste Aufgaben zu bezwingen, um sich am Schluss Ninja Warrior nennen zu dürfen. Aigner, der Parcour- und Freerunning betreibt, trainiert beim Wieselburger Verein Freestyle Moves und dem St. Pöltner Verein Austrian Freestyle Federation. Eine spezielle Vorbereitung auf den TV-Parcours gibt es für den 31-Jährigen nicht: „Mir gefällt der Vergleich, der stattfindet, wenn unterschiedliche Athleten aus unterschiedlichen Sportarten aufeinandertreffen. Die Frage ist etwa, wie weit schaffen es Kletterer im Vergleich zu Fußballern.“

„Da ich immer einer der schnellsten war, muss ich aufpassen, dass ich nicht übertreibe und einen fatalen Fehler begehe.“ Mario Aigner, Ninja Warrior

Für Aigner ist es das bereits dritte Antreten. 2016 trat er bei Ninja Warrior Germany auf, 2017 folgte der Auftritt bei der österreichischen Auflage. „Als Jugendlicher habe ich Ninja Warrior USA und UK immer auf YouTube verfolgt und mir geschworen, kommt diese Show nach Österreich, bin ich dabei“, erzählt Aigner. Damals schaffte es Aigner jeweils in die zweite Runde. Die Erfahrung von damals soll dieses Mal helfen. „Hilfreich ist nur, dass man schon alles erlebt hat und somit weiß, was auf einen zukommt. Die Nervosität bleibt aber trotzdem und wird von Mal zu Mal mehr. Man will ja an die Erfolge von damals anknüpfen“, meint Aigner, der wieder zumindest in die zweite Runde möchte. Um das Ziel zu erreichen, ortet er noch Verbesserungspotenzial bei den kletterspezifischen Hindernissen, bei denen Griffkraft gefragt ist. „Dafür habe ich ein gutes Körpergefühl und kann gut an Stangen schwingen“, schmunzelt der Ybbser. Ein Problem ist aber seine Schnelligkeit: „Da ich in den letzten Shows immer einer der schnellsten war, muss ich aufpassen, dass ich nicht übertreibe und einen fatalen Fehler begehe.“