TV-Reportage über Pöggstall: Hilfe, unser Dorf stirbt!

So trifft man sich wieder: Puls 4-Moderatorin Claudia Sandler stammt aus Pöggstall, für Dreharbeiten kehrte sie nun zu ihren Wurzeln zurück. Für die Doku „Hilfe, unser Dorf stirbt“ reisten Sandler und das Kamerateam nach Neukirchen zur Firma Hahn.

Das Besondere: Moderatorin Sandler und Barbara Wurzer-Hahn kennen sich schon seit frühester Kindheit. Die Puls 4-Doku behandelt das Thema Abwanderung vom Land. In Pöggstall führt der Weg der gebürtigen Pöggstallerin unter anderem in das Kaufhaus Hahn. Der Betrieb wird von Barbara Wurzer-Hahn bereits in der vierten Generation geführt und soll auch weiterhin bestehen, obwohl der Lebensmittelhandel für sie in dem kleinen Dorf kaum noch Profit abwirft: "Der Lebensmittelhandel rentiert sich nicht wirklich für uns und mittlerweile ist es so, dass sich die Situation wesentlich durch die großen Supermarktketten verändert hat", verrät Barbara Wurzer-Hahn.

Das Überleben ist aber möglich, weil Willibald Hahn schon sehr früh das Geschäftsmodell änderte und das Sortiment erheblich erweiterte. Die Doku gibt's diese Woche zu sehen: Donnerstag, 19. Oktober, 20.15 Uhr auf Puls 4.