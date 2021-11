Höchste Coronazahlen Österreichs: BH Melk rät zur Impfung

Seit nunmehr einer Woche rangiert der Bezirk Melk im österreichweiten Vergleich der Siebentagesinzidenzen auf dem unangefochtenen Platz eins. Die Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag. Zum Start der Vorwoche (Montag) verzeichnete der Bezirk etwa 970 aktive Corona-Fälle, 1.452 Personen in Quarantäne und eine Siebentagesinzidenz von 921 pro 100.000 Einwohner. Diese Woche Montag vermeldet die Bezirkshauptmannschaft Melk hingegen 1.331 Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind, 2.037 Personen in Quarantäne – und die Siebentagesinzidenz liegt bei 1.179,1.

„Es bestehen derzeit 754 Verkehrsbeschränkungen. In allen 40 Gemeinden des Bezirkes gibt es derzeit positiv getestete Personen, in 38 Gemeinden ist die Siebentagesinzidenz über 300, in vielen Gemeinden sehr deutlich darüber“, informiert Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner. Eine Auswertung über geimpfte bzw. ungeimpfte Personen bei den Corona-Fällen im Bezirk liege der BH Melk nicht vor: „Festzustellen ist allerdings, dass sich auch geimpfte Personen, vor allem ältere Menschen, bei denen die zweite Impfung bereits länger zurückliegt, anstecken.“

Behörde appelliert an ungeimpfte Personen

Also noch einmal: Nirgends in ganz Österreich sind die Infektionszahlen derzeit so hoch wie im Bezirk – Partynächte in Discos und Events dürfen aber weiterhin stattfinden. Eine Diskrepanz, die zunehmend für Unverständnis in der Bevölkerung sorgt. Rein rechtlich dürfen Veranstaltungen stattfinden – und das auch weiterhin. Ab Montag, 8. November, haben aber nur mehr geimpfte und genesene Personen Zutritt zur Nachtgastronomie und zu Großveranstaltungen (ab 500 Personen). Manche Organisatoren sagen ihre Events ab, in der Melker Tischlerei hat man eine 2,5G-Regel und Maskenpflicht beim Veranstaltungsbesuch eingeführt.

„Die Maßnahmen und eine verstärkte FFP2-Maskenpflicht stellen ein weiteres Mittel zur Verminderung der Infektionsgefahr dar“, sagt der Bezirkshauptmann. Die Übertragungen finden, wie er ausführt, derzeit „aber auch bei Kontakten im privaten, musikalischen, geselligen oder sportlichen Bereich statt“: „Hier liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen. Der gesunde Menschenverstand ist gefragt.“ Als „wichtigsten Schritt“ im Kampf gegen die Pandemie nennt Haselsteiner die Erhöhung der Impfrate im Bezirk. „Hier können alle, die bisher gezögert haben, sich impfen zu lassen, einen wichtigen, persönlichen Beitrag leisten.“