Florianis zogen in Kemmelbach Wohnmobil zurück auf die Straße

Das Wohnmobil war laut Aussendung der FF Ybbs bei einem Wendemänöver rückwärts über eine Böschung und anschließend noch über eine ca. 1 m hohe Betonmauer gerollt. Die Ybbser Florianis wurden gegen 17 Uhr von den Kemmelbacher Kollegen zur Unterstützung angefordert.

"Nach dem Sichern des Fahrzeuges mittels Seilwinde wurde es mit den Hebekissen stückweise am Heck angehoben. Parallel dazu wurde es unter den Hinterreifen und am Rahmen immer wieder mit Paletten, Pölzholz und Schwerlaststützen gesichert", berichtete die FF in der Aussendung.

"Nachdem die Hinterreifen Böschungsniveau erreicht hatten", zogen die Einsatzkräfte das Fahrzeug mit der Seilwinde auf die Fahrbahn zurück. Die Antriebswelle sei dabei stark beschädigt worden und musste vor dem Abschleppen demontiert werden.

