Bezirk Melk: Das ist los am Wochende!

Die FF Brunnwiesen lädt zum diesjährigen Fest von 12. bis 14. Mai. Neben einem Dämmerschoppen am Freitag mit Blasmusik und Darbietungen von Schuhplattlern wird anschließend die Schluckspechtparty gefeiert. Der Samstagabend startet mit der großen Modenschau, übergehend mit der Gruppe „Volxpop“ und dem Gastauftritt von Schlagerpopsänger Felix Muhr in die Tanznacht. Sonntag: Feldmesse zum Muttertag mit anschließendem Frühschoppen und mittags die Gruppe „Die Edlseer“ bis in den Dämmerschoppen. Die Ehrenmitglieder und Sponsoren Christian und Elfriede Höfler freuen sich mit Kommandant Manfred Babinger (v. l.) schon auf das umfangreiche Festprogramm.

Foto: FF Brunnwiesen