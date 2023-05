Bezirk Melk: Das ist los am Wochendende

Am Sonntag, 7. Mai, findet der Gesundheitstag mit Infoständen, Gesundheitschecks, Vorträgen und Mitmach-Workshops von 10 bis 17 Uhr im Volkshaus statt. Ab 13 Uhr wird beim Wandererwachen von „Tut gut!“ im Schlosspark gestartet. Via App kann außerdem am „Wings for Life World Run“ um 13 Uhr teilgenommen werden. Im Bild (v. l.): Vize Maria Gruber, Marie, Gemeinderätin Cornelia Wenninger mit Tochter Anna, Arbeitskreisleiterin Petra Groiß-Luger sowie Nicole Zeller mit Sohn Matteo.

Foto: Marktgemeinde