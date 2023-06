Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Organisiert von den Musikfreunden Mank wird am Mittwoch, 7. Juni, um 20 Uhr "Emma Peal" mit den „Best of 70's and 80's….and more!" die Hofbühne des Wirtshaus Beringer in Mank betreten. Kartenreservierung: 0676/6035061.

Foto: R & K Digital Fotoservice Mank