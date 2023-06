Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Mit einer Open Air Disco am Samstag, 10. Juni, mit den „Party Bullz“ und dem eigentlichen Sonnwendfeuer am Samstag, 17. Juni, feiert die Landjugend St.Oswald das 50. Sonnwendfest am Hametriedl in St. Oswald. Livemusik, Tanzmusik und gute Unterhaltung auf dem sehr schön gelegenen Hametriedl über dem Kleinen Yspertal in St. Oswald. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Im Bild (vorne von links): Marcel Wurzer und Tamara Eder, die Landjugendleitung von St. Oswald, mit ihrem fleißigen Team.

Foto: Landjugend