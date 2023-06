Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Am Samstag, dem 17. Juni, laden die Melker Pioniere gemeinsam mit Blaulicht- und Einsatzorganisationen zum Tag der offenen Tür von 9 bis 17 Uhr in das Erweiterungsgebiet an der Südspange und auf den Wasserübungsplatz in Melk. Dabei dürfen die Besucher einen erlebnisreichen Tag mit dynamischen Vorführungen und einer Vielzahl an attraktiven und spannenden Höhepunkten erleben.

Foto: PiB3