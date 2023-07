Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Die Freiwillige Feuerwehr Häusling lädt vom 28. bis 30. Juli zum traditionellen Feuerwehrfest nachHäusling in Dunkelsteinerwald ein. Mit einem Nassbewerb wird am Freitag um 18 Uhr begonnen. Im Anschluss sorgen die "Partykrainer" für Stimmung. Zu einem Oldtimertreffen wird am Samstag geladen. Um 14 Uhr geht's auf zur Rundfahrt. Am Abend unterhalten die "Life Brothers 4". Am Freitag und am Samstag gibt es auch eine Disco unter dem Motto "Nights of Fire". Im Bild: Samuel, Wilma, Manuel, Julia, Tobias, Anna, Niclas, Benjamin, Lukas, Emilia, Emma und Marie.

Foto: Andreas Seiberl