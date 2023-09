Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Am Samstag, 2. September, gibt der weltbekannte „Don Kosaken Chor Serge Jaroff“ unter der Leitung von Wanja Hlibka ein Konzert in der Kilber Pfarrkirche. Beginn ist um 19.30 Uhr. Kartenvorverkauf: Postpartner am Marktplatz oder per E-Mail: kirchenkonzertkilb@gmail.com.

Foto: Don Kosaken Chor Serge Jaroff