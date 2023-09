Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

FREITAG, 8. SEPTEMBER

Aggstein: Welturaufführung „Das Nibelungenlied“ mit Tenor Norbert Ernst, Rittersaal der Burgruine, 18.30 Uhr. Tickets: www.ruineaggstein.at.

Pöchlarn: „Ein eiskalter Job“ Theaterstück des Kinder- und Jugendtheaters der Kath. Jungschar und Kath. Jugend, Pfarrzentrum, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 9. SEPTEMBER

Artstetten-Pöbring: „Valentins Panoptikum – Ein Aquarium voll Regen, voll Traufe, voll Wortklauberei“ – Theatervorstellung mit „ergo arte“, Schloss Artstetten, 19 Uhr.

Bischofstetten: Grillnachmittag der SPÖ, auf der Steinleit'n Alm, ab 14 Uhr.

Dorfstetten: ÖKB-Sturmheuriger, Poschi's Hütte, 20 Uhr.

Hofamt Priel: Flohmarkt des Sportvereins GMP, Sportanlage Viehtrift, 8 bis 17 Uhr.

Kirnberg: Trödelladen im Nebengebäude des Dompropstei-Stadls, 9 bis 16 Uhr.

Klein-Pöchlarn: Feuerlöscherüberprüfung, Feuerwehrhaus, 8 bis 12 Uhr.

Krummnußbaum: „50 Jahre Pfarrkirche Krummnußbaum“ mit geschichtlichem Rückblick, Pfarrkirche, 19 Uhr, anschließend Agape.

Melk: „Melker Herbst“ der Melker Wirtschaft mit Shopping und Kinderprogramm, Altstadt, ganztägig: Flohmarkt von Kindern für Kinder, 10 bis 14 Uhr; 11 Uhr Verlosung des RadlWadl-Passes.

Münichreith-Laimbach: Summer End Party der Kath. Jugend Laimbach, Mehrzweckhalle Laimbach, 21 Uhr.

Nöchling: KBW-Wanderung „Gemeinsam unterwegs am Johannesweg im Mühlviertel“ – besinnliche Wanderung von Königswiesen nach Pierbach (ca. 19 km). Treffpunkt: Kirchenplatz, 6.50 Uhr. Anmeldung: 0677/61968730.

Pöggstall: Kulturtage Schloss Pöggstall – „Swing and Sing – Here comes the sun“ mit „DaChor Persenbeug“ und Ö1-Musikfachmann Helmut Jasbar, Arkadenhof des Schlosses, 19 Uhr.

Ybbs: „Rotkreuz Dult“, Rotkreuz-Ortsstelle Ybbs, ab 15 Uhr.

Zelking-Matzleinsdorf: Melktalheuriger der Freiwilligen Feuerwehr Mannersdorf, Feuerwehrhaus, ab 16 Uhr; Barbetrieb ab 21 Uhr.

SONNTAG, 10. SEPTEMBER

Dorfstetten: ÖKB-Sturmheuriger, Poschi's Hütte, 11 Uhr.

Dunkelsteinerwald: Pfarrfest der Pfarre Mauer: 8.30 Uhr Festgottesdienst, 10.15 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Mauer, 15 Uhr Kinderprogramm, 16.30 Uhr Hörmann Gitarrenkurs Gitarreros.

Hofamt Priel: Flohmarkt des Sportvereins GMP, Sportanlage Viehtrift, 8 bis 14 Uhr.

Leiben: Teichfest des Fischereivereins mit Kinderfischen am Rohrteich, ab 11 Uhr.

Mank: Radorientierungsfahrt der Sportunion. Start: Rathausparkplatz, ab 11 Uhr.

Melk: „Melker Herbst“ der Melker Wirtschaft mit Frühschoppen mit Musikverein Melk, Rathausplatz, ab 11 Uhr.

Pöchlarn: „Ein eiskalter Job“ Theaterstück des Kinder- und Jugendtheaters der Kath. Jungschar und Kath. Jugend, Pfarrzentrum, 17.30 Uhr.

Pöggstall: Wandertag der Straßenmeisterei. Start: Festhalle, ab 7.30 Uhr; Frühschoppen mit der Musikkapelle des NÖ Straßendienstes.

Pöchlarn: Kirtag mit Schau des Kleintierzuchtvereins N79, Kirchenplatz, ganztägig.

Ruprechtshofen: Jubiläums-Wandertag zu 60 Jahre Verschönerungsverein mit Fotoausstellung „Ruprechtshofen anno dazumal“. Start: Pfarrsaal, 13.30 Uhr. Strecke: ca. 8 km; ab 17 Uhr Musik mit dem „Dynamischen Duo“.

Texingtal: SommerausKLANG des Musikvereins Texingtal, Dorfplatz, ab 9 Uhr.

Texingtal: Ausstellung „Kirche & Tradition“, Bücherflohmarkt, Pfarrsaal, 9 bis 11 Uhr.

Ybbs: Pfarrfest in Säusenstein: 8.30 Uhr hl. Messe, anschließend Frühschoppen mit dem Musikverein Säusenstein