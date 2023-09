Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Die jugendfreundliche Stadt Mank startet am Samstag, 29. September, mit zwei Jugendevents in den Herbst. Um 17 Uhr startet das Skate&Music-Event am Skaterplatz beim neuen Sportplatz. Alle Altersgruppen sind bei freiem Eintritt eingeladen. Bei Schlechtwetter entfällt Skate&Music. Für alle über 16 geht es am Abend in der Bauhalle mit dem City-Rock bei freiem Eintritt weiter. Auf der Hauptbühne spielen „Alle Achtung“ ihre Hits wie „Marie“ und als Vorgruppe gibt es „Unlängst“ zu hören. Am zweiten Floor gibt es Drum & Base mit lokalen DJs. Im Bild: Elias Pfeffer, Katharina König, Dominik Kerschner, Romana Zwanowetz und Alexander Garschall.

Foto: Stadtgemeinde