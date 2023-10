Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

FREITAG, 20. OKTOBER

Blindenmarkt: „Eine Nacht in Venedig“ – Operette der Blindenmarkter Herbsttage, Ybbsfeldhalle, 19.30 Uhr.

Loosdorf: Kulturtage Loosdorf: Vernissage mit Werken von Josef Jahrmann, Margot Lederbauer, Ingrid Loibl, Eva Neswadba-Piller und Friedrich Rud; musikalische Umrahmung von „Last but One“, Alter Eiskeller, 19 Uhr.

Mank: „Radikal inkonsequent“ – Kabarett mit Eva Maria Marold, Stadtsaal, 20 Uhr.

Melk: „40 Jahre Big Band Liechtenstein“ – Konzert mit der Big Band Liechtenstein feat. James Morrison, Tischlerei Melk, 20 Uhr.

Pöchlarn: EuXXL Film: „Die goldenen Jahre“, Kultur.Werk. Stadt, Rathauskeller, 20 Uhr.

Texingtal: „Tod im Dirndltal“ und „Jägertod im Dirndltal“ – Lesung und Buchvorstellung der BiblioTexing mit Wolfgang Hayden, Pfarrsaal, 19 Uhr.

SAMSTAG, 21. OKTOBER

Blindenmarkt: „Eine Nacht in Venedig“ – Operette der Blindenmarkter Herbsttage, Ybbsfeldhalle, 15 und 19.30 Uhr.

Hofamt Priel: Eröffnung der Hofamt Prieler Festtage: „Ein Fest für Fritz“ – Rückblick über die letzten 35 Jahre, Gemeindezentrum, 10 Uhr.

Klein-Pöchlarn: „All you need is love“ – Konzert von „dachor Persenbeug“, Festsaal, 19.30 Uhr.

Mank: „Einigux“ - Wanderung am Römerweg nach Simonsberg, Landjugend. Start: Rathausplatz, 14 Uhr.

Maria Taferl: Konzert des Trio Liwie, Pfarrsaal, 19.30 Uhr.

Melk: Konzert mit dem Kammerorchester Scheibbs, Kolomanisaal des Stiftes, 19 Uhr.

Melk: „Zusammenbraut“ – Kabarett mit Dirk Stermann, Tischlerei Melk, 20 Uhr.

Pöchlarn: Ausstellung des Kleintierzuchtvereins N79, Vereinsheim im Stadtbad, 9 bis 17 Uhr.

Pöchlarn: Konzert mit dem „New Ohr Linz Orchester“, Kultur.Werk.Stadt, Rathauskeller, 20 Uhr.

Ybbs: Konzert des Musikvereins der Wiener Gemeindebediensteten Ybbs, Stadthalle, 19.30 Uhr.

SONNTAG, 22. OKTOBER

Blindenmarkt: „Eine Nacht in Venedig“ – Operette der Blindenmarkter Herbsttage, Ybbsfeldhalle, 17 Uhr.

Kirnberg: Weltbasar im Pfarrhof, vormittags.

Maria Taferl: Käsemarkt in Maria Taferl, 8 bis 18 Uhr.

Melk: Orgelmatinee – Benefizkonzert des Sozialprojekts „Kinder in Burkina Faso“ mit Sängerin/Organistin Maria Schella, Stiftskirche, 10.15 Uhr.

Melk: Spezialrundgang: „Kinder im KZ-Melk“, Verein MERKwürdig – Zeithistorisches Zentrum Melk. Treffpunkt: Südseite des Bahnhofs Melk, 14 Uhr. Voranmeldung erforderlich bis 20. Oktober: info@melk-memorial.org.

Neumarkt: „50 Jahre KBW Neumarkt“ und Weltmissionssonntag – Gottesdienst, Feier„stunde“, Pfarrcafé und Ausstellungseröffnung mit Weihbischof Anton Leichtfried und Gerald Danner, Geschäftsführer des KBW der Diözese St. Pölten, Pfarrkirche und Pfarrzentrum, ab 8 Uhr.

Persenbeug-Gottsdorf: Finissage der Fotoausstellung des Freiraum Kultur, 19 Uhr.

Pöchlarn: Ausstellung des Kleintierzuchtvereins N79, Vereinsheim im Stadtbad, 9 bis 16 Uhr.

Pöggstall: Kulturtage im Schloss Pöggstall: „Reise nach Absurdistan“ – Kinderprogramm mit Elisabeth Augustin, Rogendorfsaal, 14 Uhr; anschließend Flohmarkt mit Kinderbüchern & Spielsachen.

Weiten: „25 Jahre Vonbank-Orgel“ – Orgelmesse von Theodor Grünberger mit Organist Bruno Rixinger, Pfarrkirche, 10 Uhr, anschließend Möglichkeit zur Orgelbesichtigung.