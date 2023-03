Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Auf Einladung des Kulturvereins Echt.Kultur gastiert die Band „Soul Kitchen“ am Samstag, 18. März, 20 Uhr, zum dritten Mal in den Räumen des WiewerK in Pöchlarn. Unter dem Motto „When we were young“ wird diesmal Funk & Soul vorwiegend aus den 1980ern geboten.

Foto: Drößler