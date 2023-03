Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

FREITAG, 31. MÄRZ

Klein-Pöchlarn: „Der keusche Lebemann“ – Theater, Theaterbrett Klein-Pöchlarn, Festsaal, 19.30 Uhr.

Mank: EVN Info-Tour im Rathaus, 15 bis 16.30 Uhr.

Mank: Session der Musikschule Alpenvorland, Acht Millimeter Kino, 20 Uhr.

Pöchlarn: „Risiken und Nebenwirkungen“ – EU XXL-Film der Kultur.Werk.Stadt im Rathauskeller, 20 Uhr.

Ruprechtshofen: „Der Grillclub mit dem roten Auto“ – Theater, Theatergruppe „pausenlos“, Volksschule, 20 Uhr.

Texingtal: „Neurosige Zeiten„ – Theater der „Texingtaler Theaterstub‘n“, Gasthaus Haselsteiner, 19.30 Uhr.

Ybbs: Ybbsiade 2023: „R.ock I.n P.eace – In Memoriam of the Superstars“ – Konzert mit Special Guest Stella Jones, Stadthalle, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 1. APRIL

Artstetten-Pöbring: Baumschnitt-Kurs mit Treffpunkt im Schlossgasthof Artstetten, 9 bis 16 Uhr,

Dunkelsteinerwald: „Nervensparende Maßnahmen für Eltern im Erziehungsalltag“ – KBW-Vortrag mit Michaela Hofer, Bartholomäuszentrum Gansbach, 14 Uhr. Anmeldung bei Angelika Bauer: 0650/4550213.

Klein-Pöchlarn: „Stopp Littering“ – Reinigungsaktion mit Treffpunkt beim Rathaus, 9 Uhr.

Klein-Pöchlarn: „Der keusche Lebemann“ – Theater des Theaterbrett Klein-Pöchlarn, Festsaal, 19.30 Uhr.

Leiben: Dirndl Clubbing, Europaschloss Leiben, ab 21 Uhr (Einlass nur in Tracht).

Melk: Aufsperrtag – Get-together aus Kultur, Wirtschaft, Musik mit Programmpräsentation der Kulturpartner Stift Melk, Schallaburg, Wachau Kultur & Stadt Melk, Prälatenhof des Stiftes, 14 Uhr; Vernissage „Gehen und Bleiben“ von „Macon“ in der Säulenhalle, 16 Uhr.

Melk: Konzert mit Lou Asril, Tischlerei Melk, 20 Uhr.

Münichreith-Laimbach: Nestlparty, Landjugend Münichreith, Feuerwehrhaus, abends.

Persenbeug-Gottsdorf: Frühlingskonzert des Musikvereins, Mittelschule Persenbeug, 19.30 Uhr.

Pöchlarn: Ostermarkt am Kirchenplatz, 10 bis 17 Uhr.

Pöchlarn: Konzert mit Foramitti, Buxhofer und Schweiger, Kultur.Werk.Stadt, Rathauskeller, 20 Uhr.

Pöggstall: Naschmarkt, Hauptplatz bzw. Schloss Pöggstall, 8 bis 13 Uhr.

Pöggstall: „Exklusive Ostereier“ – Ausstellung in der Schlosstaverne „Zum goldenen Hirschen“, 9 bis 18 Uhr.

Raxendorf: Frühjahrsputz der Marktgemeinde. Treffpunkte jeweils 8 Uhr: Gemeindeamt, FF-Haus Heiligenblut, FF-Haus Braunegg, Dorfgemeinschaftshaus Zeining, Buswartehaus Lehsdorf und Dorfgemeinschaftshaus Afterbach.

Raxendorf: 25. Gesellschaftsschnapsen des USV, Vereinshaus, 17 Uhr.

Ruprechtshofen: „Der Grillclub mit dem roten Auto“ – Theater, Theatergruppe „pausenlos“, Volksschule, 20 Uhr.

St. Leonhard: Eröffnung der Kleinkunst-Frühlingsausstellung, Rathaus, 10 bis 16 Uhr.

St. Leonhard: Bastelnachmittag für Ostern (ab 6 Jahren), Pfarrhof, 14 Uhr. Anmeldung erbeten: 0699/10758090.

Texingtal: Ostermarkt, Burg Plankenstein, 10 bis 18 Uhr.

Texingtal: „Neurosige Zeiten“ – Theater der „Texingtaler Theaterstub‘n“, Gasthaus Haselsteiner, 19.30 Uhr.

Weiten: „Dein Auftritt, Tante Frieda!“ – Theaterpremiere der „Weitental-Bühne“, Volksschule, 19.30 Uhr.

Ybbs: Bücherflohmarkt des LeO – LernOrt, ehemaliges Stift Säusenstein, 10 bis 16.30 Uhr.

Ybbs: Jubiläumskonzert des Musikvereins Säusenstein zum 70-jährigen Bestehen, Stadthalle, 20 Uhr.

SONNTAG, 2. APRIL

Blindenmarkt: Naschmarkt des Roten Kreuzes, Rotkreuz-Ortsstelle, 8 bis 12 Uhr.

Kilb: „Regional Brunch“, Landjugend Bezirk Mank, mit Most- und Brotkost, K4, ab 10 Uhr.

Krummnußbaum: Musikanten-Stammtisch, Gasthof Nusserl, ab 15 Uhr.

Pöggstall: „Exklusive Ostereier“ – Ausstellung in der Schlosstaverne „Zum goldenen Hirschen“, 9 bis 18 Uhr.

St. Leonhard: Kleinkunst-Frühlingsausstellung im Rathaus, 10 bis 16 Uhr.

Texingtal: Ostermarkt auf der Burg Plankenstein, 10 bis 18 Uhr.

Texingtal: „Neurosige Zeiten“ – Theater der „Texingtaler Theaterstub‘n“, Gasthaus Haselsteiner, 13.30 und 18 Uhr.

Weiten: „Dein Auftritt, Tante Frieda!“ – Theateraufführung der „Weitental-Bühne“, Volksschule, 14 und 19.30 Uhr.

Ybbs: Frühlingsfest, Landjugend Ybbs-St. Martin, Familie Luger (Dorfstraße 1), ab 10 Uhr; 11 Uhr Frühschoppen mit „Rubatoblos“.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.