Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Malarina lädt am Donnerstag, 20. April, im Rahmen der Ybbsiade 2023 zu einer Geschichtsstunde von Sarajewo bis Ibiza in die Ybbser Stadthalle ein und verarbeitet in „Serben sterben langsam“ den schmerzhaften Verlust HC Straches. Sie zählt zurzeit zu den interessantesten Kabarettaufsteigern des Landes. Beginn ist um 19.30 Uhr:

Foto: Vanja Pandurevic