Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende!

Die Marktgemeinde St. Leonhard startet mit „LeonARTer Jahreszeiten 2023“ eine neue Konzertreihe im Volkshaus in diesem Jahr. Künstler aus unterschiedlichen Genres geleiten Zuhörer von Frühling bis Winter durch Klassik, Kammermusik und Jazz bis Gospel. Den Anfang macht bei „Kammermusik im Frühling“ am Samstag, 22. April, 20 Uhr, unter dem Titel „Von Ost nach West – Begegnungen in Europa“ ein Konzert mit Ellada Angelina Pavlou (Klavier) und Vanessa Gasser (Querflöte). Tickets: www.oeticket.com. Im Bild (v. l.): Gemeinderat Franz Hörmann, Vizebürgermeisterin Maria Gruber, Gemeinderat Erich Radlbauer, Rainer Ebenstreicher, Initiator Alfred Ixenmaier und Bürgermeister Hans-Jürgen Resel.

Foto: Marktgemeinde St. Leonhard