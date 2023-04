Bezirk Melk: Das ist los am Wochenende

In gewohnter Manier öffnet der Nöchlinger Theaterstadl ab 6. Mai wieder seine Pforten. Am Programm steht heuer „Dümmer als die Polizei erlaubt“. Die Spieltermine: 6., 13., 17., 19., 20. und 27. Mai, jeweils 20 Uhr, sowie 14. Mai, 14 Uhr, und 28. Mai, 18 Uhr. Reservierung erbeten (ab 18 Uhr): 0677/62906358 oder www.nochilinga-stadl.at. Der Erlös geht wieder an die Elterninitiative der Kinder-Krebs-Hilfe NÖ-BGLD-WIEN. Im Bild (von links): Jürgen Schlager, Melanie Frühwirt und Manuela Fischl.

Foto: Nochilinga-Stadl