Als erster Bezirk im Mostviertel schaltete die Coronaampel in Melk auf „orange“. Unter die Lupe genommen wurden von der Kommission bei ihrer Entscheidung das Übertragungsrisiko, die Rückverfolgbarkeit der Übertragungskette, die Testaktivität und die Ressourcenauslastung der Spitäler.

„Bei Symptomen bitte keinesfalls weiterhin die sozialen Kontakte aufrechthalten, sondern zu Hause bleiben und 1450 anrufen.“Der Melker Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner

Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe zählte der Bezirk rund 330 Covid-19-Fälle, eine Steigerung gegenüber der Vorwoche um mehr als 50 Fälle.

Laut BH Melk sind derzeit 76 Personen im Bezirk positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Darüber hinaus befinden sich mehr als 380 Personen unter Quarantäne, 85 Bürger im Bezirk sind mit einer Verkehrsbeschränkung belegt.

Für viele Bürger war unverständlich, dass die Coronaampel im Bezirk gleich von „grün“ auf „orange“ schaltete. Die epidemiologische Entwicklung mit mit 416 Fällen pro 100.000 Einwohner ließ aber keine andere Entscheidung zu.

Diskussionen über Ampel-Schaltung

Der Gemeindebundobmann des Bezirkes Melk, Texingtals VP-Bürgermeister Gerhard Karner, mahnt dazu, die aktuelle Situation mit einer „ernsthaften Gelassenheit“ zu betrachten: „Es heißt, vernünftig mit der aktuellen Lage umzugehen. Die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen gelten etwa auf vielen Gemeinden bereits seit dem Ausbruch der Pandemie.“

Ähnlich sieht es sein SP-Pendant Alois Schroll, der auf klare Vorgaben verweist. „Ich bin ständig im Austausch mit den Bürgermeistern, jeder ist über die Situation informiert“, erklärt Schroll.

Die Ampelschaltung sorgte aber auch für politische Diskussionen zwischen dem Melker VP-Stadtchef Patrick Strobl und dem Ybbser SP-Stadtchef Alois Schroll - siehe dazu diesen Artikel:

Unrühmliches Schauspiel Strobl gegen Schroll: Die Nerven liegen blank

„Wir sind momentan an der vorletzten Stufe „Orange“ angelangt. Wir sollten alles tun, um wieder grün zu werden“, bekräftigt Strobl. So warnte Strobl davor, dass die derzeitige orange Corona-Ampel bei Nicht-Einhaltung der Corona-Maßnahmen bald auf „rot“ umspringen könnte, die Folgen für die Tourismusstadt Melk wären dabei enorm:

Coronavirus Bezirk Melk droht die „rote Ampel“

Für Schroll sind derartige Aussagen derzeit fehl am Platz und sorgen nur für Verunsicherung bei der Bevölkerung.

Wie Strobl mahnt aber auch der Melker Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner zur Vorsicht. So zeige laut Haselsteiner die Beurteilung der Fälle, dass die Verbreitung des Coronavirus durch das intensive gesellschaftliche, familiäre, freizeit- und veranstaltungsmäßige Verhalten eines Teils der Bevölkerung massiv begünstigt wurde und daher in weiterer Folge auch verschiedenste Institutionen und auch Firmen betroffen sind.

„Die Herabstufung des Bezirks durch die Corona-Ampelkommission ist daher nachvollziehbar“, betont Haselsteiner. Er appelliert an die Bevölkerung, abseits der ohnehin geltenden rechtlichen Vorgaben, auch im privaten und gesellschaftlichen Bereich Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden. „

Bei Symptomen: Bitte zuhause bleiben!

Bei einschlägigen Symptomen bitte keinesfalls weiterhin die sozialen Kontakte aufrechthalten, sondern zu Hause bleiben und bei 1450 anrufen“, meint Haselsteiner. Über das Wochenende ist auch ein weiterer Cluster in der Region Mank aufgetaucht, zumindest acht Personen sollen sich bei einer Wanderung infiziert haben. Laut dem Ortschef der betroffenen Gemeinde gibt es insgesamt neun Fälle im Ort.

Die meisten Fälle im Bezirk verzeichnet aktuell die Marktgemeinde Pöggstall. Insgesamt gibt es aktuell 16 Fälle (Vorwoche: 21). Gerüchte, dass die Infektionen von einem Arztbesuch in Ungarn eingeführt wurden, können weder Haselsteiner noch Pöggstalls VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer bestätigen. Ein Sprecher von SP-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt aber einen Zusammenhang bei den Fällen zum Corona-Cluster in einem Gasthaus in Krummnussbaum.

„Positiv ist, dass die Tendenz wieder nach unten geht“, betont Straßhofer. So sind sämtliche Bildungseinrichtungen der Marktgemeinde zum Normalbetrieb übergegangen, auch die Sonntagsmesse fand, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben, wieder normal statt. Derzeit noch geschlossen bleibt die Arztpraxis von Franz Wurzer.

Einen Covid-Fall gibt es auch auf einer Rotkreuz-Dienststelle im Bezirk Melk. Auswirkungen auf den Dienstbetrieb hat dies keinen, wie ein Rotkreuz-Sprecher versichert: „Alle Teams sind voll einsatzfähig und kein Mitarbeiter unter Quarantäne oder mit einer Verkehrsbeschränkung belegt.“