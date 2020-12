Rund 520 Personen im Bezirk Melk sind aktuell positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Ein deutlicher Rückgang gegenüber der Vorwoche. So waren es am Donnerstag noch 601 Personen, zu Wochenbeginn der Vorwoche mehr als 640 Personen. Damit dürften erstmals auch im Bezirk Melk die einschneidenden Maßnahmen durch den dreiwöchigen Lockdown erste kleine Erfolge verbuchen. Auch der Schnitt für die letzten sieben Tage verbucht erstmals seit Wochen wieder einen Wert unter 250 Fälle.

Insgesamt gab es im Bezirk Melk seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie bereits mehr als 2.500 Fälle. 38 Personen starben dabei an den Folgen des Virus.

Mit dem Sinken der Coronazahlen, geht auch die Zahl der Personen in Quarantäne deutlich zurück. Aktuell sind im Bezirk Melk 1.093 Personen als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen abgesondert. Darüber hinaus bestehen zwölf Verkehrsbeschränkungen.

In der Vorwoche befanden sich noch knapp 1.680 Personen unter Quarantäne. Mit ein Grund für den deutlichen Rückgang der Quarantänezahlen ist laut Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner der zuletzt verhängte Lockdown. „Durch den Lockdown gab es deutlich weniger Kontakt von infizierten Personen mit anderen Menschen. Daher ist auch die Zahl der Absonderungen rückläufig“.

Weiterhin Knochenarbeit bedeutet für die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft das Contact-Tracing. Insgesamt sind 70 Personen mit der Abarbeitung der Covid-Fälle beschäftigt. Die Mitarbeiter kommen aus verschiedensten Bereichen der BH Melk. Als Unterstützung beim Contract-Tracing sind drei Soldaten der Pioniere im Rahmen ihres Assistenzeinsatzes sowie derzeit 15 zusätzliche, nach dem Epidemiegesetz bestellte, Kräfte eingesetzt.

Als neuer „Hotspot“ im Bezirk entpuppte sich in der Vorwoche die Stadtgemeinde Pöchlarn. Am vergangenen Mittwoch kletterte die Zahl der positiven Coronafälle auf 80 – so viele wie noch nie, wie VP-Stadtchef Franz Heisler erläutert. „Für mich kam diese Info überraschend, ich kann mir keinen Reim darauf machen“, verweist der Bürgermeister darauf, dass er nichts von größeren Clustern in der Nibelungenstadt wüsste.

Entwicklung für Heisler „besorgniserregend“

Für ihn sei diese Entwicklung „besorgnisserregend“ und er appelliert an die Pöchlarner: „Schützen wir uns und auch alle Mitbürger, indem wir die Regeln der Bundesregierung einhalten.“ Mit Stand zum Redaktionsschluss entspannte sich die Covid-Situation in Pöchlarn zumindest ein wenig: Aktuell zählt die Stadtgemeinde knapp 50 positive Covid-Tests in der Bevölkerung.