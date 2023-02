Faschingsumzüge im Bezirk Melk: Hier sind die Narren los

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause übernimmt das bunte Treiben im Bezirk in der Faschingszeit wieder das Kommando. Die NÖN hörte sich im Bezirk um.

Melk. In Melk haben die Narren traditionsgemäß am Faschingsdienstag in der Innenstadt im Rahmen des Faschingsumzugs das Sagen. Gestartet wird der Festreigen mit dem traditionellen Umzug vom Löwenpark direkt in die Innenstadt ab 14 Uhr. Hier zeigen Firmen, Vereine, Institutionen oder auch Einzelpersonen unter lustigen Mottos, wie man das Ende der Faschingszeit am besten zelebrieren kann. Zum Abschluss des Umzuges findet, ganz nach dem Motto des Melker Faschings „La La, Bla Bla“, eine ausgelassene Feier am Hauptplatz und in den Melker Gastronomiebetrieben statt. Erstmals wird der Faschingsumzug von der Melker Tourismus- und VeranstaltungsgmbH veranstaltet.

Ybbs. Keinen klassischen Umzug, dafür Bälle, Gschnas und Wirtetradition: Am Faschingssamstag findet der Kinderball der Kinderfreunde statt, danach das zweite Ybbser Gschnas. Am Rosenmontag sorgen die Landjugend und der Bauernbund für einen ausgelassenen Rosenmontagball. Der Faschingsdienstag steht ganz im Zeichen des traditionellen Faschingsdienstagsessen im Babenbergerhof, dem Gasthaus Mang und dem Maximahl.

Pöchlarn. „Es wird ein großes Remmi-Demmi!“ Jasmin Fuchs ist die Freude jetzt schon anzumerken: Die Corona-Tristesse ist vorbei, die ÖVP-Stadträtin kann wieder ihres Amtes als Organisatorin des traditionellen Faschingsumzugs walten. Die Narren versammeln sich am Faschingsdienstag ab 13.30 Uhr beim Pöchlarner Feuerwehrhaus, um 14 Uhr bewegt sich der Umzug in Richtung Innenstadt. Die Maskenprämierung findet anschließend am Kirchenplatz statt. „Wir freuen uns über viele Anmeldungen“, fügt Fuchs hinzu.

Mank. Mit selbst angefertigten Faschingskostümen feiern die Kinder der Volksschule Ruprechtshofen den diesjährigen Faschingsdienstag. Abmarsch ist um 9.30 Uhr vom Parkplatz des Eislaufplatzes in Richtung St. Leonhard. Und auch in Texingtal wird der Fasching in großen Zügen gefeiert. Der bunte Umzuges startet um 14 Uhr beim Texingtaler Gemeindezentrum.

Südliches Waldviertel. Eine Fülle verschiedener Faschingsveranstaltungen, seien es Bälle, Faschingsumzüge und Faschingsveranstaltungen für Kinder, und schon zur Tradition gewordene Faschingsumzüge, die durch den jeweiligen Ort führen, stehen auf der Tagesordnung zum Faschingsausklang. Rund geht es wiederum beim Faschingsumzug des Dorferneuerungsvereins Leiben. Am Faschingsdienstag versammelt sich die bunte Schar in der Poststraße, dann geht es zu Fuß oder mit bunten Wägen durch den Ort. Ähnlich gelagert ist es in Würnsdorf mit dem Markt- und Dorferneuerungsverein (Gemeinde Pöggstall), wo der Treffpunkt (ebenfalls am Faschingsdienstag) um 13.30 Uhr beim Sägewerk Reutner ist. Von dort geht es dann mit Musikbegleitung zum Dorfplatz, wo richtig der Ausklang der Faschingszeit gefeiert wird.

