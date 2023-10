Kolomanikirtag in Melk: Alles, was du wissen musst

Morgen ist der 13. Oktober - und das heißt alle Jahre wieder: Ausnahmezustand in Melk. Der Kolomanikirtag diesen Freitag wird die Massen in die Stadt locken. Die NÖN hat den Überblick: Alles, was Kirtagsbesucherinnen und Kirtagsbesucher wissen müssen.

Auf Schatzsuche: zahlreiche Verkaufsstände und Schuh-Sale bei Leopoldinger. Spielsachen, Haushaltsutensilien, Kleidung, Accessoires: An den zahlreichen Verkaufsständen gibt's allerhand zu entdecken. Schuh-Liebhaberinnen und Schuh-Liebhaber sollten bei Leopoldinger vorbeischauen: In der Boutique hat man vergangenes Wochenende mit dem „Wiesn-Frühstück“ die Kolomani-Woche eingeläutet, am Kirtag selbst setzen Laura Tremmel und das Leopoldinger-Team mit einem großen Schuh-Sale noch einen drauf.

Zur Stärkung: Melker Gastro kocht auf. Neben zahlreicher Verkaufsstände gibt es ein breites Angebot der Melker Vereine und Gastronomiebetriebe. Natürlich gibt's zu den duftenden Kirtagsschmankerln auch was gegen den Durst.

Shaken am Kirtag: der „Kolo-Rave“. Von 18 bis 23:59 Uhr steht dieses Jahr auch wieder der „Kolo-Rave“ in der Wachauarena an. Der Eintritt ist frei.

Achtung: Diese Straßen sind gesperrt. Für das Großevent müssen einige Straßen gesperrt werden, etwa die B1 (zwischen Parkplatz Räcking und der Kreuzung Prinzlstraße). Allgemein sind alle Straßen im innerstädtischen Bereich g und die Parkflächen vor der Wachauarena/Hubbrücke gesperrt.

Parkplatz gesucht? Am Kirtag wird die Parkraumbewirtschaftung für die blaue und grüne Zone sowie für den Hafenspitz – dieser ist von Freitagfrüh bis Samstag, 12 Uhr, geöffnet – ausgesetzt.

Für eine stressfreie Anreise: Zug oder Taxiangebot „MEGI“. Vom Bahnhof in Melk sind es nur ein paar Schritte zu Fuß bis zum Kirtagstreiben. Zudem gib'ts auch den Service des neuen Taxiangebotes „MEGI“ (mehr dazu auf www.stadt-melk.at).