Caritas Mank: Sandhofer ist neuer Leiter

Seit 2010 ist Patrick Sandhofer diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Bevor er den Posten als Einsatzleiter in Mank übernommen hat, war er stellvertretender Einsatzleiter der Caritas Sozialstation Purgstall. Sandhofer ist 36 Jahre alt und Vater von zwei Töchtern. Zusammen mit seiner Ehefrau lebt er in Wieselburg. „Meine Kraft schöpfe ich aus der Familie bei gemeinsamen Ausflügen in der Natur und beim ‚Schrauben‘ an meinen Oldtimern“, erzählt er. Pflegebedürftige und ältere Menschen zu Hause und in ihrem familiären Umfeld zu pflegen und zu betreuen, sind für ihn Gründe, warum er sich für die Hauskrankenpflege bei der Caritas entschieden hat.

„Gemeinsam mit meinem Team in Mank möchte ich auch zukünftig den hohen Qualitätsanspruch der Caritas Hauskrankenpflege gewährleisten und für unsere Kundinnen und Kunden da sein“, sagt er. Von der Regionalebene bekommt Sandhofer großes Lob für seine bisherige Arbeit: „Er ist ein sehr engagierter Kollege und kennt die Aufgaben einer Einsatzleitung gut. Wir sind davon überzeugt, dass er diese herausfordernde, aber auch sehr schöne Arbeit bestens meistern wird“, sind sich Regionalleiter Manfred Mandl und Pflegeleiterin Andrea Reiter einig.

Die Sozialstation, die Sandhofer übernimmt, wurde vor 21 Jahren gegründet. Aktuell betreuen die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchschnittlich 90 alte und kranke Menschen, in jeweils unterschiedlicher Intensität, zu Hause. „Dabei leisten sie jährlich rund 17.000 Einsatzstunden in den Betreuungsgebieten Mank, Kilb, Kirnberg, Hürm, Texing und Bischofstetten“, informiert Christine Gausterer von der Caritas.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.