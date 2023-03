Neue „Spazierraupen“ an Kindergarten in Melk gespendet

Vor Kurzem haben Johannes Biringer und Maria Derfler vom ÖAMTC-Stützpunkt Melk einem Kindergarten in ihrer Nähe einen freudigen Besuch abgestattet: Die Gelben Engel haben den Kids sowie Pädagoginnen und Pädagogen die neuen Spazierraupen vorbeigebracht – eine wertvolle Unterstützung, die ab nun für noch mehr Sicherheit beim Unterwegssein mit den Kindergartenkindern sorgt. Aus pädagogischer Sicht sind Ausflüge und Spaziergänge für Kindergartenkinder sehr wichtig. Gleichzeitig übernehmen die Pädagoginnen und Pädagogen sowie Helferinnen und Helfer eine große Verantwortung, sobald sie mit den Kindern das sichere Kindergartengelände verlassen.

Jede ÖAMTC-Spazierraupe ist mit zehn Haltegriffen ausgestattet, an denen sich die Kinder festhalten können: „Sie sorgt dafür, dass unsere jüngsten Verkehrsteilnehmenden bei gemeinsamen Ausflügen in der Gruppe zusammenbleiben und sicher durch den Straßenverkehr kommen. So können sie etwa auch unübersichtlichere Kreuzungsbereiche zügig überqueren. Zudem lernen die Kinder dabei spielerisch, aufeinander Rücksicht zu nehmen“, so Gerhard Prantner, Leiter des ÖAMTC-Stützpunktes Melk. Zusätzlich tragen die reflektierenden Materialien der Spazierraupe zu mehr Sichtbarkeit bei.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.