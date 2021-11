Ybbser Hallenbad: „Zeugen eines Wunders“

Betriebsrelevante Mängel ortete der Prüfungsausschuss der Stadtgemeinde Ybbs bei einer Begehung der Technikräume im Ybbser Freizeitzentrum. So wurden brandschutzrelevante Mengen an Unrat, Sperrmüll, Müll und Schrott vorgefunden. Selbst im Chlorgasraum fanden die Prüfer große Mengen an Kartons, zudem funktionierten sicherheitsrelevante Einrichtungen, wie das Telefon im Technikraum, nicht. „Es ist sehr bedauerlich, dass die Covid-bedingte Schließung des Hallenbades nicht dafür genutzt wurde, die Technikräume in einen sauberen und unbedenklichen Zustand zu versetzen“, meint Vorsitzender Christian Reichhard (ÖVP).

In der vergangenen Gemeinderatssitzung reagierte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner auf die Vorwürfe und betonte, dass bei einer Begehung mit dem Arbeitsinspektorat und einem Sachverständigen – kurze Zeit nach der Prüfung – keine Beanstandungen mehr waren. „Ich selbst war unangekündigt vor Ort und die Dinge waren augenscheinlich in Ordnung“, sagte Schachner. Zudem wurden Dinge, die vom Prüfungsausschuss als Schrott oder Unrat bezeichnet wurden, von den Verantwortlichen als Ersatzteile bezeichnet. Den Ausführungen des Sachverständigen widerspricht allerdings Reichhards Stellvertreter im Ausschuss, SPÖ-Gemeinderat Bernhard Eisler: „Wir wurden hier scheinbar Zeugen eines Wunders. In der Bibel wird Wasser zu Wein, bei uns Schrott zu notwendigen Ersatzteilen. Ob das die Sicherheitsmängel im Hallenbad löst, bezweifle ich aber.“ Für Eisler, der im Brotberuf beim Magistrat Wien arbeitet, ist das Hallenbad nur knapp einer Zwangsschließung entgangen: „Würde das in Wien passieren, wäre das Hallenbad von den Kontrolleuren geschlossen worden.“

Sein Unverständnis über die Zustände im Hallenbad gibt Reichhard nochmals gegenüber der NÖN Ausdruck: „Das Hallenbad war ein Jahr geschlossen und dann liegt Gerümpel herum. Die Stadtgemeinde wäre gut beraten, den Bericht des Prüfungsausschusses zur Kenntnis zu nehmen und sich zu bemühen, Verbesserungen zu erzielen.“ Als besonders fatal sieht Reichhard das Nicht-Funktionieren des Telefons im Technikraum: „Passiert etwas im Chlorgasraum, haben wir ein Problem. Dort gibt es keinen Handyempfang und die Telefonanlage funktioniert nicht. Das sind grobe Mängel.“

Die Vorwürfe, dass während der Pandemie im Hallenbad nichts passiert ist, will Schachner so nicht stehen lassen: „Das Personal war abgezogen und der Betriebsleiter hat gearbeitet und vieles repariert.“

Schachner verspricht aber, die erhobenen Mängel zu beheben, und betont, dass sie die Ausführungen des Prüfungsausschusses sehr wohl ernst nehme. „Unser Hallenbad ist gut besucht und der Betrieb voll angelaufen. Wir arbeiten daran, die letzten Mängel zu beheben“, verspricht Schachner.