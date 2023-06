Knalleffekt: Loibl tritt als Musikschuldirektor Schallaburg zurück

Knalleffekt in der Musikschule Region Schallaburg – bestehend aus den Gemeinden Melk, Loosdorf, Zelking-Matzleinsdorf und Schollach. Vergangene Woche teilte Musikschuldirektor Walter Loibl dem Musikschulverband seinen Rückzug als Direktor aus persönlichen Gründen mit. Am Montag wurden die Lehrerinnen und Lehrer in der Abschlusskonferenz über diesen Schritt persönlich von Loibl informiert.

Loibl übernahm im Jahr 2001 die Leitung der Musikschule. „Seither habe ich zahlreiche Talente ausbilden dürfen und ich werde dies auch weiter tun“, betont Loibl, dass er weiterhin Musikschullehrer im Musikfach Horn bleiben wird. Für das jahrelange Engagement von Loibl bedankt sich der Melker ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl: „Wir freuen uns, dass uns Walter Loibl, der über die Bezirksgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf hat, als Musikschullehrer erhalten bleibt.“ Über den Sommer findet eine Ausschreibung für den neuen Musikschuldirektor statt. Bis spätestens Ende September soll dann der neue Direktor feststehen. Bis dahin bleibt Loibl noch der Leiter.