Krummnußbaum: Der Osterhase hat wohl Musik im Blut

Gekleidet im flauschigen Osterkostüm verteilte Gudrun Söhn gefärbte Ostereier und Osterkekse – gespendet vom Gastwirt und von der Stammtischleitung. Am Musistammtisch am Palmsonntag nahmen 16 Personen teil, die mitsangen und gemeinsam musizierten. Mit dabei war die junge Musikantin Nicole Wurzer-Koch aus Scheibbs, aber auch musikalisch erfahrene Legenden aus Oberösterreich überzeugten mit Spiel und Klang. Der nächste monatliche Stammtisch in Krummnußbaum findet am Sonntag, 7. Mai, 15 Uhr, statt. „Kommt’s vorbei! Lasst uns in den Frühling tanzen und singen“, sagt Leiter Leo Teufl.

