12-Konzert wider Gewalt und Vergessen: Alle Auftritte auf einen Blick

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Vorbereitungen für die dritte Auflage des „12h-Konzerts wider Gewalt und Vergessen“ am Sonntag, 18. September, sind in vollem Gange. Die Idee hinter dem Event: Drei Sekunden Musik für jeden der rund 14.400 KZ-Häftlinge, die im KZ-Außenlager Melk ausgebeutet wurden. An drei Locations der Stadt werden Künstlerinnen und Künstler auftreten. Die (wetterfeste) Veranstaltung ist von 10 bis 22 Uhr angesetzt, der Eintritt ist frei. Alle Auftritte im Überblick, geordnet nach Location.

Gedenkstätte

10 Uhr: Norbert Hauer

Objekt 10 (Birago-Kaserne) - Eingang Südtor

12.00 Uhr: Peter Rosmanith

12.30 Uhr: Agnes Palmisano & Hermann Platzer

14.30 Uhr: Art of Xperience / Ronen Nissan und Monika Zirngast

Hauptplatz

10.00 Uhr: Musikmittelschule Melk

10.30 Uhr: Butterbread

11.00 Uhr: Georg Breinschmid & Danny Grisset

11.30 Uhr: Julian Kral

12.00 Uhr: Stadtkapelle Melk

12.30 Uhr: Jazzcombo der Militärmusik NÖ

13.00 Uhr: Fritz Rainer & Ronald Bergmayr Duo

13.30 Uhr: Kyrre Kvam

14.00 Uhr: Treibhoiz & Saitensprung feat. Erika Foramitti

14.30 Uhr: What Ever (Musikschule Alpenvorland)

15.00 Uhr: That's it

15.30 Uhr: Stiftsgymnasium Melk

16.00 Uhr: Kopfkino

16.30 Uhr: Zweite Kassa bitte

18.00 Uhr: Erika Pluhar & Roland Guggenbichler

18.30 Uhr: Mert Cosmus Trio

19.00 Uhr: Tres Caballeros

19.30 Uhr: Sigrid Horn

20.00 Uhr: Trio akk:zent

20.30 Uhr: Adam Project

21.00 Uhr: Ina Regen

21.30 Uhr: Harri Stojka acoustic drive duo

Stadtpfarrkirche Melk

17 Uhr: Florian Boesch

17.30 Uhr: Christian Altenburger & Cornelia Hermann

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.