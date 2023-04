BH-Außenstelle ist jetzt im Schloss Pöggstall

Aus verschiedenen Erwägungen heraus ist der neue Standort der BH-Außenstelle im Schloss Rogendorf (im Durchgangsbereich des Erdgeschosses) untergebracht. Kürzlich wurde von Bezirkshauptfrau Daniela Obleser das neue Büro am Hauptplatz 1 eröffnet. Als Beamtin in der Servicestelle fungiert weiterhin Silvia Ableitinger.

Notwendig war die Übersiedlung, da der Vertrag im alten Gebäude aus Kostengründen vom Vermieter gekündigt wurde. Die Gemeinde Pöggstall bot daraufhin die Räumlichkeit im Schloss an. Bezirkshauptfrau Obleser erklärt: „Wir sparen hier auf allen Linien, da in den alten Amtsräumen viel ungenützter Platz vorhanden war und andere Kosten stark im Steigen waren. In Zeiten wie diesen war es notwendig, hier den Rotstift anzusetzen. Außerdem braucht man nicht mehr über Stiegen steigen, um die BH-Außenstelle zu erreichen.“ Somit konnte in der Gemeinde Pöggstall im Schloss eine zentrale Bürgerservicestelle geschaffen werden.

Geändert hat sich durch die Übersiedlung nichts im Leistungsangebot. Auch die Parteienverkehrszeiten bleiben unverändert: Montag 13 bis 19 Uhr, Dienstag acht bis zwölf Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie am Donnerstag von acht bis zwölf Uhr.

Um Wartezeiten möglichst zu vermeiden, wird für persönliche Besuche auch weiterhin um vorherige Terminvereinbarung unter terminbuchung.bhme@noel.gv.at oder telefonisch unter 02752/9025-26800 gebeten.

