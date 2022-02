Neue Station für Melker Spital

Anfang Juli 2020 schlug die Nachricht im Mostviertel wie eine Bombe ein. Die Landesgesundheitsagentur bestätigte damals NÖN-Informationen, dass die Abteilung zur Rehabilitation von Patienten mit neurologischen Erkrankungen (derzeit „Neurologie C“) vom Landesklinikum Mauer ins Landesklinikum Melk übersiedelt. „Das Landesklinikum Melk bietet mit der Bettenstation 3 die entsprechend modernen räumlichen Ressourcen, um diese Abteilung zu übernehmen“, erklärte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur damals.

Während sich der Bezirk Melk und der Melker Bürgermeister Patrick Strobl über die Entscheidung und die Aufwertung für den Standort Melk freuten, zeigte sich Klinikpersonal und Politik im Nachbarbezirk Amstetten wenig erfreut. Damals wurden auch knapp 24.000 Unterschriften für den Verbleib am Standort Mauer gesammelt.

War die neue Bettenstation ursprünglich in der 2016 geschlossenen Bettenstation 3 geplant, sind die Räumlichkeiten auf Station 2 nun dafür vorgesehen. Der andere Bereich des Klinikums wird weiterhin für Corona-Patienten benötigt. Die Verlegung der Neurologie vom Landesklinikum Mauer soll bis Ende April abgeschlossen sein. Die knapp 60 Betten werden bis dahin auf Melk und Amstetten aufgeteilt. In Melk wird es dann genau 24 Betten geben. „Die Adaptierungsarbeiten sind so geplant, dass die Betten termingerecht in Betrieb genommen werden können“, betont Martina Schuller von der NÖ Landesgesundheitsagentur.

Weiterhin massive Kritik an der Übersiedlung kommt vom Amstettner Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder (Grüne). „Man sollte diesen Schwachsinn noch stoppen, denn da wird eine funktionierende Struktur zerschlagen, ohne dafür einen adäquaten Ersatz zu schaffen“, schimpft der Gemeindepolitiker.

Für Amstettner Politik gibt es viele Fragezeichen

Das Grundübel ist seiner Ansicht nach der regionale Strukturplan 2025, der die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherstellen soll. „Eigentlich müsste der seit 2018 vollständig vorliegen, tatsächlich gibt es in Niederösterreich aber bisher nur den ersten Teil. Das Land ist da einfach säumig und erfüllt die Vorgaben des Bundes nicht. Dafür ist es auch schon gerügt worden“, berichtet Hörlezeder. Er geht auch nicht davon aus, dass der zweite Teil des Planes vor der Landtagswahl 2023 vorgelegt wird.

Hörlezeder ortet in der Absiedlung der Neurologie eher politische Willkür als ein strategisch geplantes Vorgehen. „Es wird einfach drübergefahren und auch wir als Stadtverantwortliche bekommen keine Informationen. 24.000 Menschen haben eine Petition zum Verbleib der Neurologie in Mauer unterschrieben“, betont der Grünen-Politiker.

Der Betriebsratsvorsitzende des Landesklinikums Mauer, Wolfgang Schoder, stimmt Hörlezeders Kritik in Sachen Verlegung der Neurologie zu. „Diese läuft alles andere als geordnet ab. Ein Großteil der Mitarbeiter weiß zwar, wo er in zwei Monaten arbeiten wird, bei elf Personen ist das aber noch unklar“, sagt er. Sie fallen zwar unter die Jobgarantie des Landes, aber die Ungewissheit ist natürlich sehr belastend.

Schoder bestätigt, dass sicher nicht alle Ärzte nach Melk oder Amstetten wechseln werden. Tatsächlich sei nicht ersichtlich, wie die neurologische Versorgung des Mostviertels künftig aussehen werde. Und auch über die zukünftige Ausrichtung des Landesklinikums Mauer sei noch keine Entscheidung gefallen, gute Vorschläge der Klinikleitung bisher nicht aufgegriffen worden. „Tatsache ist, dass man nun mit der Neurologie in Melk einen Leerstand stopft und in Mauer dafür einen großen Leerstand produziert“, sagt Schoder.

Besonders sauer stößt ihm auf, dass die 24.000 Unterschriften für den Erhalt der Neurologie in Mauer von der Landespolitik ignoriert worden seien. „Da sieht man die Wertigkeit. Sie zählen offenbar weniger als die 19.000 Unterschriften für die Lifte in Lackenhof.“

Bei der Landesgesundheitsagentur weist man die Vorwürfe von Hörlezeder naturgemäß zurück. So mache die Verlegung durchaus Sinn. So führt das Landesklinikum Amstetten bereits eine Station für neurologische Akutpatienten und ist demnach fachlich bestens gerüstet, weitere neurologische Patienten zu behandeln. Das Landesklinikum Melk kann im Rahmen bestehender Strukturen eine gesamte neurologische Station aufnehmen. Auch in Sachen Personalplanung weist die LGA die Kritik zurück. Viele Mitarbeiter der Neurologie hätten bereits ihre Versetzungswünsche nach Melk, Amstetten oder Mauer bekannt gegeben. In Mauer selbst gäbe es ja durch die Eröffnung eines weiteren Teiles des Pflege- und Betreuungszentrums hohen Personalbedarf und viele Mitarbeiter würden dorthin wechseln. Im Übrigen hätten alle Beschäftigten vom Land ja eine Job-Garantie erhalten. Der Betriebsrat sei zu jedem Zeitpunkt vollinhaltlich informiert gewesen, wozu es regelmäßige Abstimmungsgespräche zwischen den Verantwortlichen gäbe.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren