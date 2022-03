Unterstützung für Flüchtlinge im Bezirk Melk: „Helfen, wo wir können“

Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge zieht sich durch den ganzen Bezirk. Angesichts des tobenden Krieges wurden daher viele Hilfsaktionen gestartet.

In Melk laufen seit Tagen die Vorbereitungen für die Ankunft der ersten Flüchtlinge aus der Ukraine auf Hochtouren. Montagvormittag wurde ein überparteiliches Komitee mit der zuständigen Stadträtin Heidi Niederer (Grünen), Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) und John Haas (SPÖ) sowie Mitarbeitern der Stadtgemeinde gegründet.

Im Mittelpunkt dabei steht abermals die Initiative „Melk hilft“, die bereits im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ins Leben gerufen wurde. Ebenso aktiviert wird eine Hotline, über die eine koordinierte Abfolge der Flüchtlingshilfe, etwa die Möglichkeit nach Unterkünften, erfolgen soll. „Wir haben derzeit bereits 40 Mails aus der Bevölkerung bekommen, diese werden aktuell abgearbeitet“, erklärt Niederer. Die Stadträtin ist derzeit gemeinsam mit der MEKIV und dem Wirtschaftshof auf „Besichtigungstour“ durch die Melker Gemeindewohnungen. Diese sollen schnellstmöglich für die Flüchtlinge vorbereitet werden. So sind derzeit nicht alle Wohnungen in einem Zustand, in dem sie vergeben werden können.

Nach einer Initiative einer Privatperson sind bereits neun Erwachsene sowie 13 Kinder von der ukrainischen Grenze nach Melk unterwegs. Da sich der Transport allerdings schwierig gestaltete, wurde kurzerhand von einem Flüchtlingshelfer ein ungarisches Busunternehmen gechartet, die die Flüchtlinge derzeit direkt nach Wien bringt. Von dort sollen sie per Bahn und Privatautos nach Melk gebracht werden. Diese sollen bereits in den Abendstunden des Montags in Melk eintreffen und im Stadtsaal, samt Willkommenspaket mit Dingen des täglichen Bedarfs, empfangen werden. „Wir rechnen aber die gesamte Woche mit weiteren Flüchtlingen“, betont Niederer, die von einer ähnlichen Anzahl wie in der Flüchtlingskrise 2015 ausgeht. Damals beheimatete Melk rund 100 Flüchtlinge.

Unterkunftssuche und kreative Spendenaktionen

In Zelking-Matzleinsdorf wird derzeit aktiv nach Unterkünften gesucht. Heinrich Penz beschäftigt auf seinem Gemüse-Hof schon viele Jahre ukrainische Saisonarbeiter. Durch die Organisation der ukrainischen Assoziation von Jungbauern sind nun Flüchtlinge auf den Weg Richtung Zelking-Matzleinsdorf. Bereits vor einer Woche sind zwei Flüchtlinge eingetroffen, seit Montagabend sind, nach langer Ungewissheit, nun rund 30 Flüchtlinge im Ort. „Meine Mitarbeiter sprechen ukrainisch und durch unseren langen Kontakt in das Land war mir klar, dass ich sicher helfe“, erklärt er die Entscheidung. Penz will die Menschen unterstützen und „helfen, wo wir können“, beschreibt er. In Zelking-Matzleinsdorf wird nun zusammengeholfen, betont Dominik Paireder. „Die Flüchtlinge kennen sich, es ist daher wichtig, sie nicht aufzuteilen“, meint er.

Paar- und Hochzeitsfotografin Selina Schöberl aus Emmersdorf ist zutiefst bedrückt über die derzeitige Notlage in der Ukraine. Ihre Arbeit möchte sie nun dazu nutzen, um Spenden zu sammeln. „Ich würde mir wünschen, dass Paare die Möglichkeit wahrnehmen, eine Erinnerung in Form von Fotos festzuhalten und somit gleichzeitig einer guten Sache beisteuern“, erklärt sie. Alle aus den Shootings entstandenen Einnahmen im März werden an eine Organisation gespendet, die den Menschen vor Ort oder auf der Flucht helfen sollen, beschreibt sie. Aus der Traurigkeit über den Krieg entstand die Idee, ihre Arbeit zu einem gemeinnützigen Zweck umzufunktionieren: „Es ist nichts, was die Welt verändern wird oder den Krieg beendet, aber am Ende ist es etwas“, erzählt sie. Sie versuche, das Bestmögliche zu tun, um Unterstützung zu bieten. „Ich wohne nicht in der Ukraine, kann daher nur versuchen, nachzuempfinden, wie verloren diejenigen sind, die diesen unsinnigen Machtspielen ausgesetzt sind“, beschreibt sie die Intention hinter der Aktion. Interessenten können sich daher via ihrer Website an sie wenden: „Hoffentlich darf ich so viele Paare wie möglich im März für die Ukraine fotografieren“, sagt sie.

