Hotel Schachner in Maria Taferl: Start in neues Zeitalter

Seit 350 Jahren befindet sich das Hotel Schachner am Taferlberg im Familienbesitz. Vergangenes Jahr startete im März die größte Umbauinvestition in der langen Geschichte des traditionsreichen Hauses. Nach knapp einem Jahr Bauzeit sind die Arbeiten jetzt fertiggestellt. Warum die Hotelier-Familie in Zeiten einer Pandemie ein derartiges finanzielles Risiko einging, kann Ferdinand Schachner leicht erklären: „Wir wollen künftig vermehrt Kurzurlauber nach Maria Taferl holen und diesen den bestmöglichen Komfort bieten.“ Man habe im vergangenen Sommer gesehen, dass dieser Schritt funktionieren kann. „Wir haben in fünf Monaten über den Sommer mit Kurzurlaubern den Halbjahresumsatz der vergangenen Jahre erreicht“, spricht Schachner über die gesteigerte Zahl an Kurzurlaubern.

Beim Umbau blieb dabei fast kein Stein auf dem anderen, wie ein NÖN-Lokalaugenschein zeigte. Bereits beim Betreten des Hotels merken die Gäste die Veränderung. Nicht nur, dass die Gäste zukünftig „unter Dach“ anreisen und somit ihr Gepäck geschützt ausladen, wurde die Rezeption auf einer Fläche von 200m² in ein einen modernen und offenen Empfangsbereich verwandelt. Daneben stehen neue E-Ladestationen für die steigende E-Mobilität zur Verfügung. Das Thema Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit spielte generell im gesamten Umbau eine große Rolle. Um das Hotel klimaneutral zu gestalten, wurde eine Tiefenbohrung zur Klimatisierung des Hauses umgesetzt. Daneben sorgt nun eine Photovoltaik-Anlage für nachhaltige Energie.

Wellnessbereich als absolutes Herzstück

Eine Vergrößerung erfuhr auch der Restaurant- und Buffetbereich, um weiterhin den guten kulinarischen Ruf aufrechtzuerhalten. Nicht umsonst zählt das Restaurant laut unterschiedlicher Branchenführer-Magazinen zu einem der beliebtesten in ganz Niederösterreich. Bei einer Genussreise im Rahmen des Wachau Gourmet-Festivals und unter dem Motto „3G - Grenzenlos Gourmet Genießen“ laden die Familie Schachner und Küchenchef Wolfgang Bauer am kommenden Sonntag auch zu einem Fest der Sinne. Im Zuge dieser Reise wird das neue Haus den Gästen vorgestellt.

Überraschen wird die Gäste künftig auch der rund 300 Jahre alte Weinkeller, der im Zuge des Umbaus modernisiert und in das Ambiente integriert wurde. „Der Weinkeller musste händisch auf eine zusätzliche Tiefe von 1,60 Meter ausgegraben und das Material per Schubkarren nach draußen transportiert werden“, erzählt Marie Schachner.

Absolutes Herzstück des Umbaus ist aber der 21 Meter lange Infinity-Pool mit Blick auf Donau und Ötscher, der sich im neuen, zweistöckigen Wellnessbereich des Hauses befindet. „Unser Ziel ist es, Menschen für den Kurzurlaub anzusprechen, aber auch Day-Spa anzubieten“, verrät Ferdinand Schachner die Hintergründe zum Umbau im Spa-Bereich, der sich künftig auf zwei Ebenen erstreckt.

Auf der ersten Ebene gilt dabei „Adults only“ samt Panorama-Sauna, Bio-Sauna sowie Sole-Dampfbad und Infrarot-Schwebeliegen. Auf der zweiten Ebene befindet sich das Infinity-Pool. Mehrere Liegeflächen samt Ruheraum, eine Bio-Textilsauna sowie mehrere neue Behandlungsräume runden das Spa-Angebot ab.

