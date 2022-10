Neuer Look für Kirnberger Gemeindeamt

Das Gemeindeamt von Kirnberg soll in den nächsten Jahren grundsaniert und mit einem neuen Vollwärmeschutz ausgestattet werden. Durch die Verlegung der Büroräume vom Obergeschoss in das Erdgeschoss wird der Zugang der Räumlichkeiten barrierefrei möglich sein. Im Obergeschoss sind insgesamt zehn Wohnungen geplant. Auch die Feuerwehr bekommt einen Zu- und Umbau in Richtung des Kindergartens. „Das Gebäude sieht dann komplett anders aus“, erzählt Stadtchef Leopold Lienbacher (ÖVP). Für die Zeit des Umbaus versichert der Bürgermeister, dass die Feuerwehr durchgehend für Einsätze bereit sein wird.

Die Planung der Renovierung wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Mit den Ausschreibungen wolle man aber bis ins Frühjahr 2023 warten. „Aufgrund der jetzigen Situation macht es keinen Sinn, mit den Ausschreibungen zu beginnen“, erklärt der Ortschef. Er hofft, dass der Umbau bis spätestens 2025 fertig sein wird. Währenddessen zieht die Gemeinde in die vierte Kindergartengruppe des dieses Jahr neu erweiterten Kindergartens.

