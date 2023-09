Trafostation in Neusarling wurde erneuert

Die Trafostation im Ort Neusarling in Ybbs wurde bei vergangenen Hochwassern stark in Mitleidenschaft gezogen. Nun standen Neuerungsarbeiten an: „Die neue, bereits in Betrieb genommene Trafostation sorgt für mehr Sicherheit in der Gemeinde. Die mittlerweile funktionslose Turmstation wird in Folge nun abgebaut“, erklärt Konstantin de Martin, Leiter vom Netz NÖ Service Center Melk. Der Ausbau von Transformatorstationen ist Teil des Modernisierungsprogramms des Strom- und Erdgasverteilnetzbetreibers.

Bis 2030 soll eine Verzehnfachung der Energie aus PV-Anlagen und eine Verdopplung aus Windkraftanlagen erfolgen. Ein Ausbau seitens Netz NÖ ist daher erforderlich. Allein in diesem Geschäftsjahr will man rund 320 Millionen Euro in die „Energiezukunft“ investieren. Derzeit hat das Leitungsnetz eine Gesamtlänge von 56.400 Kilometer.