Neumarkter Rathaus in neuem Glanz

Umfassende Renovierungsarbeiten am altehrwürdigen Rathaus in Neumarkt sind nun beendet. In enger Absprache mit dem Denkmalamt hat man die Arbeiten seit April 2020 sukzessive vorangetrieben. Es wurde nicht nur die Fassade neu gemacht, sondern auch Kastenstockfenster, eine Forderung der Denkmalschützer, eingebaut. Dies gestaltete sich bei einigen Fenstern als besonders schwierig, da teilweise erst die Laibung angepasst werden musste. Ein spezielles Anliegen war der barrierefreie Zugang zum Rathaus, der mittels einer Rampe im Eingangsbereich realisiert werden konnte. Auch im Innenbereich wurde viel Wert darauf gelegt, Menschen mit Beeinträchtigungen bestmöglich bei der Erledigung ihrer Behördengänge zu unterstützen. So wurde der Bürgerbereich ins Erdgeschoß verlegt und komplett neu gestaltet. Auch ein behindertengerechtes WC steht nun zur Verfügung.

„Der Zugang ist mittels selbstöffnender Türen nun mühelos, auch für Rollstuhlfahrer, erreichbar“ freut sich Bürgermeister Otto Jäger (ÖVP). Das Innere des Rathauses wurde ebenfalls ausgemalt und einige Räume an die Anforderungen der heutigen Zeit, etwa durch Lan-Kabel, angepasst. Im Zuge der Renovierung hat man auch die in die Jahre gekommene Ölheizung durch ein zeitgemäßes System ersetzt. Durch den Wegfall des Ölheizkessels wurden Räumlichkeiten frei, die nun der Kindergarten als Lager benutzen kann.

„Leider gab es Corona-bedingt immer wieder Verzögerungen, aber insgesamt sind wir zufrieden“, berichtet der geschäftsführende Gemeinderat und Baureferent Herbert Kramer. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich laut Vizebürgermeisterin Gerlinde Aigner auf rund 420.000 Euro.

„Eine offizielle Eröffnungsfeier wird es am 3. oder 4. September geben. Diese wird dann im Rahmen des heuer wieder stattfindenden Genussherbstes gefeiert“, ist Jäger zuversichtlich.

