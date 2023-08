Trotz Friedhofsumbau in Ybbs: Sterben erlaubt

Die Zufahrt zum Ybbser Stadtfriedhof gestaltete sich schon einmal einfacher. Bis Anfang September wird die Göttsbacher Straße umfassend saniert, ein Besuch am Friedhof gestaltet sich damit deutlich aufwendiger als noch vor wenigen Wochen.

Mit der Baustelle machte in Ybbs aber ein Gerücht die Runde: für den Zeitraum der Bauarbeiten sollen keine Begräbnisse am Friedhof durchgeführt werden können.

Ist sterben also in den kommenden beiden Wochen in Ybbs verboten? Nein, sagt der Sprecher der Stadtgemeinde Ybbs, Alfred Prenninger: „Wir wünschen uns natürlich, dass keine Begräbnisse notwendig sind. Der Friedhofsbetrieb findet aber weiterhin im normalen Umfang statt“. Auch die Lagerung und die Aufbewahrung der Toten erfolgt – wie üblich – in der Aufbahrungshalle beim Friedhof.

Einzig der Fußweg während der Bauarbeiten – die spätestens Anfang September abgeschlossen sein sollen – verlängert sich, so die Stadtgemeinde Ybbs, für Besucherinnen und Besucher um etwas mehr als 100 Meter.

Die Vorgehensweise bei der Baustelle rund um den Friedhof wurde von der Landesstraßenmeisterei Niederösterreich so gewählt, um eine zeitlich möglichst kurze Belastung der Anrainerinnen und Anrainer bei gleichzeitig „qualitiatv bester Ausführung der Arbeiten“ zu gewährleisten, wie die Stadtgemeinde in einer Stellungnahme erläuert.