Petzenkirchen: Umstrittener Fritz-Sedlazeck-Platz hat ein Ablaufdatum

Seit der Erstausstrahlung von Hans Hochstögers Film „Endphase“ Mitte Jänner gibt es vielerorts Diskussionsstoff. Das „Massaker von Hofamt Priel“ ist das einzige Kriegsverbrechen diese Größenordnung, das nie aufgeklärt wurde. Dabei kamen am 2. Mai 1945 228 jüdische Kinder, Frauen und Männer ungarischer Abstammung ums Leben. Sie wurden von Nationalsozialisten in den Baracken der Donaukraftwerksbaustelle in Ybbs/Persenbeug hingerichtet.

Die meisten Menschen haben überhaupt erst durch den Film von den Gräueltaten erfahren. Die betroffenen Gemeinden Hofamt Priel und Persenbeug-Gottsdorf haben umgehend angekündigt, sich der Verantwortung zu stellen, und sind aktuell dabei, die Aufarbeitung voranzutreiben (die NÖN berichtete). Auch in Petzenkirchen sorgte der Film für Aufregung, war doch laut den Recherchen Hochstögers der damalige Gemeindearzt Fritz Sedlazeck Mitglied der NSDAP und der SS. Ein nach ihm benannter Platz und die Ehrenbürgerschaft Petzenkirchens wurden – nach dem Abspann – infrage gestellt. Sofort nach Bekanntwerden kündigte SPÖ-Bürgermeisterin Lisbeth Kern gegenüber der NÖN an, einen Antrag im Gemeinderat zur Umbenennung des Fritz-Sedlazeck-Platzes einzubringen.

Nachdem die Recherchen des Filmemachers und die vorgelegten Dokumente schlüssig erschienen, wurden nun erste Zeichen gesetzt. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen die Mandatare, wie angekündigt, die Umbenennung des Sedlazeck-Platzes in „Schulplatz“ – sowie die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft Fritz Sedlazecks.

„Sie sind der Meinung, er hat viel für Gemeinde getan“

Bei der Abstimmung gab es weitestgehend Einigkeit, zwei ÖVP-Gemeinderäte enthielten sich allerdings der Stimme. Das löste nicht nur bei der Ortschefin Kopfschütteln aus. „Das ist für mich kein nachvollziehbares Verhalten“, ist Kern verwundert. ÖVP-Fraktionsführer Manfred Buchberger relativiert hingegen: „Bei den beiden Stimmenthaltungen handelte es sich um eine persönliche Entscheidung der beiden Gemeinderäte, die so akzeptiert werden muss. Dabei wurde nicht die Umbenennung des umstrittenen Platzes infrage gestellt, sondern die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft. Die beiden Gemeinderäte sind trotz allem der Meinung, dass Sedlazeck sehr viel für die Gemeinde geleistet hat. Da die Abstimmung jedoch beide Punkte auf einmal beinhaltet hat, kam es zu der Enthaltung.“

