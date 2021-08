Es ist eine Nachricht, die in Krummnußbaum für überraschte Gesichter sorgt: Via Facebook-Posting informierte Geschäftsleiterin Anita Gruber vergangene Woche, dass eine „Nachfolge zur sofortigen Geschäftsübernahme“ gesucht wird.

Die bisherige Betreiberin nennt in dem Aufruf „gesundheitliche Gründe“ als Ursache für die Entscheidung. Die Verkaufsfläche des Adeg-Markts – der sich seit 2013 im ehemaligen Bauhof befindet – beläuft sich auf 150 Quadratmeter.

Das „eingespielte fünfköpfige Mitarbeiterteam kann gerne übernommen werden“, ist ebenso dem Facebook-Posting zu entnehmen. Sorgen, ob sich jemand für den Nahversorger findet, müsse man sich keine machen: Nachgefragt bei den bisherigen Betreibern heißt es, dass es bereits viele Bewerber für die Leitung des Adeg-Markts gebe.

Bewerbungen innerhalb der ersten zehn Minuten

„Der Aufruf war online und es dauerte keine zehn Minuten, bis die ersten Interessenten angerufen haben. Wir sind natürlich noch offen für weitere Bewerber“, berichtet Gruber auf NÖN-Anfrage.

Ein attraktiver Aspekt sei naturgemäß der bevorstehende Umzug des Nahversorgers in das neue Gemeindezentrum „Neue Mitte“, an dem seit Mitte Juli gearbeitet wird. Im zweiten Halbjahr 2022 soll die „Neue Mitte“ eröffnet werden – der neue Standort des Adeg-Markts beläuft sich dann auf 300 Quadratmeter. Dass der Umzug in den Neubau ohne die Grubers stattfinden wird, findet ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler „irrsinnig schade“: „Wir sind ihnen unendlich dankbar, dass sie so lange den Nahversorger geleitet haben – noch dazu unter den suboptimalen Umständen im ehemaligen Bauhof. Es ist wirklich schade, dass sie den Markt nicht weiterführen können.“

Dass es bereits Interessenten für die Geschäftsleitung gibt, hat auch Kerndler schon gehört – ein Umstand, der ihn „sehr freut“. Er hofft, dass sich bald ein Nachfolger findet – und auch, dass die Baustelle um die „Neue Mitte“ „weiter zügig vorangeht“. Der Baustoffmangel mache sich „schon etwas“ bemerkbar, aber: „Ich bin ‚guten Mutes‘, Ende August soll betoniert werden.“