Anrainer für Lärmschutzwand: Nun wird doch weitergekämpft

Bisher versuchten Anrainer der Petzenkirchner Katastralgemeinde Fohra vergeblich, das Land Niederösterreich dazu zu bewegen, die Lärmschutzwand an der Umfahrung Wieselburg zu verlängern. Vor Kurzem verkündete der Sprecher der Anwohner, Hans Übelbacher, dass „man sich wohl oder übel damit abfinden muss, keine Lärmschutzwand zu bekommen“. Bereits im Sommer erklärte Gerhard Fichtinger von der Straßenbauabteilung des Landes: „Die Untersuchungen zeigen, dass die zulässigen Grenzwerte in Bezug auf die Lärmimmissionen – wie im UVP-Einreichprojekt prognostiziert – eingehalten werden.“

„Wir sind um ein Dezibel unter den Grenzwerten

Vor wenigen Wochen wandte sich die 81-jährige Anwohnerin Maria Maierhofer in einem Schreiben an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und brachte den Stein wieder ins Rollen. In der Antwort von Landesrat Schleritzko versprach man eine neuerliche Prüfung der Situation durch den Leiter des niederösterreichischen Straßendienstes in Fohra.

„Der Grenzwert für eine Lärmschutzwand liegt bei 45 Dezibel. Wir sind genau ein Dezibel unter diesem Grenzwert“, erklärt Übelbacher. Der Kampfgeist im Petzenkirchner Ortsteil ist damit wieder erwacht. Vorige Woche kamen sämtliche Anrainer und die Bürgermeister von Petzenkirchen und Bergland, Lisbeth Kern (SPÖ) und Walter Wieseneder (ÖVP), zusammen, um Geschlossenheit zu demonstrieren. Prominente Unterstützung kam auch aus St. Pölten. Der Sprecher des Transitforums „Austria-Tirol“, Rudolf Kernstock, versprach den Bewohnern beratend zur Seite zu stehen.

„Nicht nur der Lärm, sondern auch die Schadstoffemissionen würden drastisch reduziert und somit die Lebensqualität verbessert“, erklärt Kernstock. Die Anrainer sind nun entschlossen, nicht mehr klein beizugeben. „Unsere Häuser haben durch die aktuelle Situation einen enormen Wertverlust“, ist Übelbacher verärgert. Trotzdem möchte man nun die neuerlichen Messungen abwarten, bevor drastischere Schritte gesetzt werden.

