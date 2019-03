Mit dem Vorstoß von Mödlings VP-Stadtchef Hans Stefan Hintner, den Gemeindemitarbeitern am Karfreitag freizugeben und damit die unsägliche Diskussion zu beenden, begannen auch in den Amtsstuben des Bezirks die Köpfe zu rauchen.

Um ein möglichst gleiches Vorgehen zu koordinieren, starteten der Gemeindeverband (GVV) sowie der Städtebund eine Umfrage. Der Ybbser SP-Bürgermeister und GVV-Bezirksobmann Alois Schroll spricht sich dafür aus, den Rathausmitarbeitern in Ybbs freizugeben. Er will aber eine Gesamtlösung abwarten und nicht vorpreschen, allerdings: „Wenn es die Regierung nicht zusammenbringt, dann müssen wir reagieren. Ich fordere aber weiterhin einen freien Tag für alle 3,7 Millionen Arbeitnehmer im Land.“

In der Stadtgemeinde Mank gibt es für die Gemeindemitarbeiter einen halben Feiertag. „Weil es bei uns um sieben Uhr losgeht, haben die Mitarbeiter ab 11 Uhr frei. Das war bei uns aber immer schon so“, erläutert Manks VP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger.

Genauso läuft der Karfreitag auch im Pöchlarner Rathaus ab. Und das schon seit vielen Jahren, wie VP-Bürgermeister Franz Heisler aus der Nibelungenstadt berichtet: „Wir praktizieren das weiterhin so. Der Karfreitag ist für die Rathausmitarbeiter ein halber Feiertag.“

Noch kein Thema ist die Diskussion in der Bezirkshauptstadt. „Wir haben derzeit so viele Themen, dass wir dazu noch gar nicht gekommen sind. Es stellt sich aber die Frage, was mit Nicht-Gemeindemitarbeitern, etwa im Handel, passiert“, meint VP-Bürgermeister Patrick Strobl.