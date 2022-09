Mit der neuen Postbasis in Melk stehen Veränderungen im Bezirk an

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Rund 508.000 Pakete und über zehn Millionen Sendungen pro Jahr, eine Grundstücksfläche von rund 8.450 Quadratmetern, eine Investition in der Höhe von rund fünf Millionen Euro: Die neue Postbasis im Melker Betriebsgebiet ist – allein schon in Zahlen gegossen – ein Projekt der Superlative. Der Neubau ging zuletzt in Betrieb (die NÖN berichtete) – und das hat Folgen für die weiteren Poststandorte im Bezirk.

Postzustellbasis Hofamt Priel

Noch ist die Postzustellbasis in Hofamt Priel geöffnet. Seitens der Post habe man für diesen Standort aber bereits genaue Pläne, wie Sprecher Markus Leitgeb gegenüber der NÖN berichtet: Sobald die Erweiterung an der Ybbser Basis fertiggestellt ist, wandert die Hofamt Prieler Stelle dorthin.

Am dortigen Standort erfolgt ein Ausbau der aktuellen Infrastruktur mitsamt 50 neuen Stellplätzen. „Die Erweiterung ist – abhängig von Materialverfügbarkeit und Genehmigungsverfahren – für die erste Jahreshälfte 2023 geplant. Die durch den Ausbau wegfallenden Stellplätze werden kompensiert, derzeit befindet sich das Projekt noch in der Detailplanung sowie der Vorbereitung für die Baueinreichung“, erläutert Leitgeb.

Für die Firmenerweiterung gab die Stadtgemeinde Ybbs zuletzt grünes Licht für den Verkauf von Grundstücken, die ursprünglich für die Strabag-Lehrwerkstätte zurückgehalten wurden. Die Erstellung der Parkplätze erfolgt mit Rasensteinen, um der Versiegelung entgegenzuwirken. „Durch die Aufstockung der Mitarbeiterzahl und den Wegfall von Mäharbeiten am Grundstück ergeben sich für uns Vorteile“, freut sich SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner über die Erweiterung der Post.

Naturgemäß weniger Freude mit dem Umzug hat Hofamt Priels ÖVP-Bürgermeister Friedrich Buchberger. Dieser habe versucht, die Zustellbasis in der Gemeinde zu halten – vergeblich. „Mit den Postverantwortlichen gibt es einfach keine Gesprächsbasis. Es zählt nur der Rotstift“, zeigt sich der Ortschef enttäuscht.

Postzustellbasen Weiten und Loosdorf

Während also in Hofamt Priel noch Pakete geschlichtet und Briefe sortiert werden, sind die gelben Post-transporter von den Standorten Weiten und Loosdorf bereits verschwunden. „Die beiden Zustellbasen sind mit der Neueröffnung in Melk auch dorthin übersiedelt“, informiert Leitgeb über die bereits vollzogene Zusammenlegung.

Drei Standorte im Bezirk Melk

Wie der Postsprecher betont, wird es neben Ybbs und Melk weiterhin die Zustellbasis in Mank im Bezirk Melk geben. „Wichtig ist auch, dass wir uns aus postalischer Sicht nicht an den Bezirksgrenzen orientieren, sondern die Gesamtversorgung durch unser Netzwerk im Blick haben müssen“, hält Leitgeb fest.

