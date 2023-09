Ende vergangenen Jahres wurde in der Gemeinderatssitzung von der Bürgerliste der Antrag eingebracht, eine Kurzparkzone vor dem Postpartner-Standort im Rathaus einzurichten, welcher auch einstimmig beschlossen wurde.

Über ein halbes Jahr später folgte nun ein Facebook-Posting der Bürgerliste zum Thema: Es wurde darin kritisiert, dass Ende August das Parkproblem immer noch ungelöst ist. Stein des Anstoßes war, dass Pakete erst ab 16 Uhr abgeholt werden können und ab diesem Zeitpunkt jedoch das Halte- und Parkverbot schlagend wird. Zudem wurde moniert, dass Empfänger größerer Pakete oder gebrechliche Menschen zu weit weg parken müssten.

Im Posting wurde in Aussicht gestellt, die unbefriedigende Situation in der nächsten Gemeinderatssitzung erneut anzusprechen. Das scheint aber nicht mehr nötig zu sein: Am vergangenen Freitag präsentierten SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb und Bürgerlisten-Mandatar Stefan Stöger die bereits realisierte Lösung – samt montierten Verkehrsschildern und Hinweistafeln auf A-Ständern. Damit offenbarte sich – einmal mehr – ein Kommunikationsproblem innerhalb der Gemeinde.

„Der Bescheid für eine Kurzparkzone wird von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Polizeidienststelle erstellt und anschließend an die Sozialpartner zur Stellungnahme gesendet“, erklärt der Ortschef den Vorgang. Erst dann können Verkehrszeichen bestellt werden – und bei eben diesen kam es laut Leeb durch Lieferschwierigkeiten zu Verzögerungen.